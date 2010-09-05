  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۰

وزیر دولت لبنان:

قذافی برای آزادی امام موسی صدر باید تحت فشار قرار گیرد

قذافی برای آزادی امام موسی صدر باید تحت فشار قرار گیرد

یک وزیر کابینه سعد الحریری با اشاره به سرنوشت نامعلوم امام موسی صدر خواستار تحریم لیبی و فشار جدی بر رژیم قذافی برای آزادی رهبر شیعیان لبنان پس از گذشت 32 سال از ربوده شدن وی شد.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "علی عبدالله" وزیر ورزش و جوانان لبنان گفت : حق از بین نمی رود و سرنوشت امام موسی صدر باید روشن شود؛ از نظر ما ایشان زنده اند و به دستور "معمر قذافی" رئیس جمهور لیبی در زندان به سر می برند.

وی خاطر نشان کرد : امام موسی صدر باید آزاد شود و این خواسته همه است . لبنان باید هر نشستی را که در لیبی برگزار می شود، تحریم کند .

وزیر لبنانی درباره مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی اظهار داشت : هرگونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل هیچ دستاوردی برای فلسطینی ها ندارد.

وی افزود : در نهایت بیشترین بهره برداری را از این مذاکرات، رژیم صهیونیستی می برد و فلسطینی ها، زیان کننده اصلی هستند، زیرا اسرائیل مذاکرات را به دلخواه خود پیش می برد.

این وزیر لبنانی تاکید کرد : تنها راه، مقاومت است همه گروههای فلسطینی باید از یک قانون پیروی کنند و آن جنگ تا پیروزی است و راههای دیگر وقت کشی به نفع رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اظهار داشت : اسرائیل به شهرک سازی، اخراج فلسطینی ها ازخانه کاشانه خود و یهودی سازی بیت المقدس ادامه می دهد .

وزیر ورزش لبنان افزود : ما به مقاومت به عنوان تنها گزینه اساسی برای آزادی سرزمین فلسطین و معادله ارتش، مردم و مقاومت پایبندیم و این معادله ضامن ثبات و حمایت لبنان از حملات اسرائیل است.

وی همچنین بر ضرورت مجازات شاهدان دروغین و حامیان آنها که به فریب مردم لبنان درباره موضوع ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان پرداختند، تاکید کرد.

کد مطلب 1146304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها