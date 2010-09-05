قذافی برای آزادی امام موسی صدر باید تحت فشار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "علی عبدالله" وزیر ورزش و جوانان لبنان گفت : حق از بین نمی رود و سرنوشت امام موسی صدر باید روشن شود؛ از نظر ما ایشان زنده اند و به دستور "معمر قذافی" رئیس جمهور لیبی در زندان به سر می برند.

وی خاطر نشان کرد : امام موسی صدر باید آزاد شود و این خواسته همه است . لبنان باید هر نشستی را که در لیبی برگزار می شود، تحریم کند .

وزیر لبنانی درباره مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی اظهار داشت : هرگونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل هیچ دستاوردی برای فلسطینی ها ندارد.

وی افزود : در نهایت بیشترین بهره برداری را از این مذاکرات، رژیم صهیونیستی می برد و فلسطینی ها، زیان کننده اصلی هستند، زیرا اسرائیل مذاکرات را به دلخواه خود پیش می برد.

این وزیر لبنانی تاکید کرد : تنها راه، مقاومت است همه گروههای فلسطینی باید از یک قانون پیروی کنند و آن جنگ تا پیروزی است و راههای دیگر وقت کشی به نفع رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اظهار داشت : اسرائیل به شهرک سازی، اخراج فلسطینی ها ازخانه کاشانه خود و یهودی سازی بیت المقدس ادامه می دهد .

وزیر ورزش لبنان افزود : ما به مقاومت به عنوان تنها گزینه اساسی برای آزادی سرزمین فلسطین و معادله ارتش، مردم و مقاومت پایبندیم و این معادله ضامن ثبات و حمایت لبنان از حملات اسرائیل است.

وی همچنین بر ضرورت مجازات شاهدان دروغین و حامیان آنها که به فریب مردم لبنان درباره موضوع ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان پرداختند، تاکید کرد.