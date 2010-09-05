گروه جدایی طلب "اتا" آتش بس اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا موسوم به "اتا" از این پس دست به اقدامات تروریستی علیه دولت این کشور نخواهد زد.

این گروه با انتشار یک نوار ویدئویی در شبکه تلویزیونی بی بی سی و متن بیانیه خود در روزنامه "گارا" چاپ منطقه باسک ضمن اعلام این مطلب از ادامه تلاشهای خود برای کسب استقلال از دولت مرکزی اسپانیا خبر داد.

در این ویدئو سه فرد نقابدار در مقابل پرچمی با علامت گروه اتا نشسته و بیانیه آتش بس این گروه را قرائت می کنند. این در حالی است که گروه اتا زمان خاصی را برای پایان آتش بس خود اعلام نکرده است.

بر این اساس، تصمیم برای اعلام آتش بس از چند ماه پیش توسط رهبران این گروه گرفته شده و این گروه بنا دارد از این پس خواسته خود را از طریق راههای دموکراتیک پیگیری کند.

دولت اسپانیا پس از شکست مذاکرات صلح در پایان سال 2006 میلادی، مذاکره با گروه اتا را به حالت تعلیق در آورده است.

گفتنی است گروه جدایی طلب باسک طی ماهها اخیر به دلیل دستگیری شمار زیادی از اعضای خود به حالت انفعال در آمده است. آخرین عملیات تروریستی این گروه به یک سال پیش بازمی گردد.