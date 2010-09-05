ارتقا فرهنگ شهرنشینی در اراک نیازمند برنامه ویژه است

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، غلامرضا فتح آبادی عصر یکشنبه در جلسه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اراک با تاکید بر اینکه فرهنگ مردم اراک ازدیگر شهرستانهای استان مرکزی بیشتر است اظهارداشت: بایستی برای افزایش سطح آگاهی مردم اتاقهای فکر تشکیل و از توانمندی های سازمان های مردم نهاد استفاده شود.

وی مهمترین مشکل اراک را آشفتگی در پیاده روها، آلودگی بصری ناشی از دست فروشان، رها شدن فاضلابها، دیوار نویسی، تبلیغات نامناسب شهری و به درازا کشیدن پروژه های عمرانی شهر دانست و تصریح کرد: تمام فعل و انفعالات نه تنها برسیمای شهر اثر می گذارد بلکه بر روح مردم شهر نیز تاثیر گذار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری از شکل گیری چهار ستاد فرعی در شهرداری اراک خبردادو گفت : این ستادها برای صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است.

مجتبی خراجی افزود: این ستادها شامل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ستاد اقامه نماز و ستاد صیانت از حقوق شهروندی هستند.

وی شکل گیری این ستادها را در راستای حفظ ارزشهای اسلامی عنوان کرد و اظهارداشت: شهرداری اراک به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در فرهنگ شهری اقدام به تشکیل ستادهای مذکور با هماهنگی دفاتر اصلی در شهرستان اراک کرده است که امیداوریم با خدمت رسانی و ایجاد فرهنگ مناسب در بین مجموعه شهرداری و شهروندان این ستادها با قوت کار خودرا آغاز کنند.

خراجی از برگزاری مسابقات جام جوان محله با حضور جوانان کلیه محلات شهر اراک خبر دادو گفت: مهمترین هدف برگزاری این مسابقات تعامل شهروندان جوان با شهرداری است و از آنجایی که جوانان به عنوان عناصر با نشاط در جامعه به فعالیت مشغول هستند بنابراین این مسابقات می تواند تعامل بین جوانان و شهرداری را تسریع وبه نوعی اعتماد سازی ایجاد کند.