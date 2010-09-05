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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۳۴

کشتی قهرمانی جهان - روسیه/

سوریان، عبدولی و علی اکبری حریفان خود را شناختند

سوریان، عبدولی و علی اکبری حریفان خود را شناختند

سه کشتی گیر کشورمان حریفان خود در مسابقات سه وزن نخست رقابتهای جهانی کشتی فرنگی را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی سه وزن اول رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر امروز یکشنبه در شهر مسکو برگزار شد و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم که به ترتیب 34، 34 و 36 کشتی گیر حضور دارند حمید سوریان، سعید عبدولی و امیر علی اکبری نمایندگان کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به ترتیب با نمایندگان الجزایر، پورتوریکو و  ازبکستان روبرو می شوند.
 
این رقابتها از ظهر فردا دوشنبه در سالن هشت هزار نفری المپیک شهر مسکو آغاز می شود. رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریورماه برگزار می شود.
کد مطلب 1146322

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