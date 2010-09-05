سوریان، عبدولی و علی اکبری حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی سه وزن اول رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر امروز یکشنبه در شهر مسکو برگزار شد و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم که به ترتیب 34، 34 و 36 کشتی گیر حضور دارند حمید سوریان، سعید عبدولی و امیر علی اکبری نمایندگان کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به ترتیب با نمایندگان الجزایر، پورتوریکو و ازبکستان روبرو می شوند.