رهبر کره شمالی آماده معرفی پسرش برای جانشینی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "کیم یونگ ایل" دوم رهبر کره شمالی قصد دارد از نشست آتی رهبران حزب کمونیست این کشور با هدف معرفی پسرش برای جانشینی خود استفاده کند.

این در حالی است که با وجود مطرح بودن نام "کیم یونگ ائون" کوچکترین پسر رهبر کره شمالی به عنوان اصلی ترین گزینه برای جانشینی وی، هنوز هیچ منبع رسمی این مطلب را تایید نکرده است.

با این حال انتظار می رود کیم یونگ ایل در فرصتهای پیش رو به منظور حفظ قدرت در خاندان خود، دست به معرفی جانشینش بزند. هر چند هنوز تاریخ دقیق نشست سران حزب حاکم این کشور اعلام نشده است، اما برخی منابع از برگزاری این نشست در روز دوشنبه خبر می دهند.

گزارشها حاکی است حال رهبر کره شمالی که در سال 2008 دچار سکته مغزی شده، چندان مساعد نبوده و وی قصد دارد از قدرت کناره گیری کند. وی به تازگی نیز به همراه پسرش سفری چند روزه به چین داشته است.

خاطرنشان می شود تا کنون تنها یک تصویر از پسر کوچکتر رهبر کره شمالی منتشر شده است. با وجودی که میزان دقیق سن و سال وی مشخص نیست، اما احتمالا وی در اواخر دهه دوم زندگی اش قرار دارد.