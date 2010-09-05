  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۲۱:۰۷

واشنگتن پست:

رهبر کره شمالی آماده معرفی پسرش برای جانشینی خود است

رهبر کره شمالی آماده معرفی پسرش برای جانشینی خود است

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع آگاه از آمادگی "کیم یونگ ایل" برای معرفی پسرکوچکترش برای رهبری کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "کیم یونگ ایل" دوم رهبر کره شمالی قصد دارد از نشست آتی رهبران حزب کمونیست این کشور با هدف معرفی پسرش برای جانشینی خود استفاده کند.

این در حالی است که با وجود مطرح بودن نام "کیم یونگ ائون" کوچکترین پسر رهبر کره شمالی به عنوان اصلی ترین گزینه برای جانشینی وی، هنوز هیچ منبع رسمی این مطلب را تایید نکرده است.
 
با این حال انتظار می رود کیم یونگ ایل در فرصتهای پیش رو به منظور حفظ قدرت در خاندان خود، دست به معرفی جانشینش بزند. هر چند هنوز تاریخ دقیق نشست سران حزب حاکم این کشور اعلام نشده است، اما برخی منابع از برگزاری این نشست در روز دوشنبه خبر می دهند.
 
گزارشها حاکی است حال رهبر کره شمالی که در سال 2008 دچار سکته مغزی شده، چندان مساعد نبوده و وی قصد دارد از قدرت کناره گیری کند. وی به تازگی نیز به همراه پسرش سفری چند روزه به چین داشته است.
 
خاطرنشان می شود تا کنون تنها یک تصویر از پسر کوچکتر رهبر کره شمالی منتشر شده است. با وجودی که میزان دقیق سن و سال وی مشخص نیست، اما احتمالا وی در اواخر دهه دوم زندگی اش قرار دارد.
کد مطلب 1146325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها