به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارخانه تولید LNG کشور یمن مهر ماه سال گذشته با ظرفیت سالانه 6.7 میلیون تن و با مشارکت کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، هنت اویل کمپانی آمریکا، کوگاز و هیوندای کره جنوبی به بهره برداری رسید.

در همین حال خبرگزاری رسمی یمن با انتشار گزارشی اعلام کرد: در حال حاضر مذاکرات گازی میان یمن و کره جنوبی برای افزایش قیمت LNG صادراتی به این کشور آسیایی بر اساس قیمتهای بین الملی آغاز شده است.

امیر سالم العیدروس وزیر نفت و منابع معدنی یمن با بیان اینکه این مذاکرات با شرکت دولتی گاز کره جنوبی (خریدار یک سوم گاز یمن) در حال انجام است، گفت: به دنبال تاخیر 6 ماهه در آغاز پروژه صادرات LNG یمن به کره جنوبی، این کشور قصد دارد جریمه های مربوط به تاخیر در ارسال محموله های LNG خود به بازار کره جنوبی را کاهش دهد یا فسخ کند.

به گفته العیدروس، پروژه صادرات LNG یمن به کره جنوبی شامل صادرات 20 محموله از این کالای استراتژیک در سال 2009 میلادی بود اما این میزان صادرات LNG به بیش از 3 محموله افزایش نیافته است.

این مقام کابینه دولت صنعا با تاکید بر اینکه حدود 15 محموله LNG یمن که برای عرضه به بازارهای گاز آمریکا اختصاص یافته بود، اظهار کرد: تا پایان سال 2011 میلادی و بر اساس قیمتهای بین المللی که سه برابر قیمت های کنونی این کالا است، LNG به شرکت گاز کره جنوبی عرضه خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین 20 محموله LNG که تا 31 اوت (9 شهریور) برای عرضه به بازار آمریکا اختصاص یافته بود، به بازارهای هند، چین، ژاپن، اسپانیا و کویت عرضه شد، ضمن آنکه هر محموله از این کالا حدود چهار میلیون و 700 هزار دلار درآمد اضافی برای دولت یمن به همراه داشت.

یمن قراردادهایی را برای فروش سالانه 2 میلیون تن LNG به شرکت گاز کره جنوبی و 4 میلیون و 500 هزار تن به شرکتهای آمریکایی امضا کرده است.

برای ساخت و بهره برداری از اولین طرح تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) یمن حدود 4.5 میلیارد دلار هزینه شده که این تاسیسات LNG در منطقه "بلحاف" در استان شبوه یمن واقع شده است.

پیش بینی می شود صادرات LNG یمن به رشد اقتصادی این کشور کمک کند و کاهش درآمدهای ناشی از کاهش سریع تولید نفت را جبران کند، به طوری که پیش بینی شده است یمن با فروش LNG در مدت 20 سال درآمدی معادل 30 تا 50 میلیارد دلار را کسب کند.



بر اساس گزارشهای منتشر شده، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی کشور یمن 480 میلیارد متر مکعب برآورد شده است.