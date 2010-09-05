اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان پشیمان کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز یکشنبه در جریان سفر به قطر در کنفرانس خبری مشترک با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روابط دو کشور را عمیق، برادرانه و رو به جلو دانست و درباره موضوعات مطرح شده در مذاکرات دو جانبه خاطرنشان کرد: در این مذاکرات موضوعات مربوط به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین مسئله عراق بویژه فلسطین و طراحی‌های دشمنان برای ایجاد فاصله بین کشورهای منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و برای پیشبرد منافع دو ملت و ایجاد همکاری‌های بهتر و گسترده‌تر برنامه‌های خوبی طراحی شد.

رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی به ایران اظهار داشت: روشن است هر زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها بتوانند و قادر باشند به کشورهای منطقه ضربه‌ وارد می‌کنند اما آنها قادر به انجام چنین اقدامی نیستند.

دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی در محاسبات ملت ایران به شمار نمی‌رود خاطر نشان کرد: امروز رژیم صهیونیستی رو به اضمحلال است البته امید دارد که در گفتگو و مذاکراتی بی‌حاصل فرصتی را برای ادامه حیات خود پیدا کند اما دیگر این رژیم صهیونیستی قادر نیست در غزه و جنوب لبنان اقدامی را انجام دهد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی قادر نیست هیچ اقدامی را علیه ملت ایران انجام دهد تصریح کرد: آنها می‌دانند انجام هر اقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن این رژیم از صحنه روزگار است.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به ضعف نظامی آمریکا نیز گفت: امروز دولت آمریکا در شرایط نامناسبی قرار دارد و البته هیچ دلیلی هم برای برخورد با ایران وجود ندارد.

رئیس‌جمهور افزود: در طول تاریخ دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد هیچ جنگ واقعی نشده‌اند، آنها در ویتنام با مردم بی‌سلاح برخورد کرده‌اند و همچنین در عراق و افغانستان هم جنگ جدی رخ نداد. دولت صدام و ارتش رژیم بعثی، اصولاً صحنه درگیری را رها کرده و فرار کردند و در واقع ارتش آمریکا با سرزمینی بی‌دفاع مواجه شد در افغانستان هم هیچ کس در برابر نظامیان آمریکایی ایستادگی نکرد.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: چه کسی باور می‌کند ارتشی که در جنگ غیرواقعی به بن‌بست رسیده و در حال خروج از عراق است بتواند وارد یک جنگ جدی شود مطمئناً در آمریکا عقلایی وجود دارند که این موضوعات را درک می کنند بنابراین طرح موضوعاتی مانند حمله به ایران برای ایجاد جنگ روانی و ایجاد اختلاف در منطقه است.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: البته کسانی هستند که در ذهن خود آرزوی ضربه زدن به ملت بزرگ ایران را دارند اما هیچ‌گاه در عالم واقع این اتفاق رخ نخواهد داد. امروز ایران نگران انجام اقدامی علیه خود نیست بلکه نگران فلسطین، جنایت‌های انجام شده در عراق و افغانستان و توطئه‌ علیه کشورهای عربی و اسلامی است.

دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: امروز ایران از ادامه محاصره غزه و اینکه مردم غزه در شرایط سختی بدون آب، دارو و غذا زندگی می‌کنند، نگران است. البته ایران نگران کشته شدن مردم افغانستان، وضعیت مردم سیل زده پاکستان، تجاوزات ارتش آمریکا، بمباران مردم بی‌سلاح و تحمیل مشکلات بر خاورمیانه است. این موضوعات در مذاکرات دوجانبه ایران و قطر مورد بررسی قرار گرفت و راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکلات و افزایش پیشرفت کشورهای منطقه اندیشیده شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این کنفرانس خبری با قدردانی از ابتکار عمل امیر قطر در موضوع یمن گفت: با تلاش‌های امیر قطر امنیت کامل در کشور اسلامی یمن برقرار شد و امیدواریم همه یمنی‌ها دست به دست یکدیگر مشکلات خود را برطرف کنند.

شیخ حمد بن ثانی آل خلیفه امیر قطر نیز در این کنفرانس خبری به موضوعات مورد توافق در مذاکرات خود با دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توافقات انجام شده مسائل منطقه حل و فصل شود و کشورهای منطقه در امنیت و دوستی پایدار بسر ببرند.

امیر قطر محاصره غزه را مهمترین موضوع منطقه و جهان اسلام دانست و خاطر نشان کرد: ایران و ترکیه در کمک به مردم فلسطین و غزه نقش بسزایی داشتند که مطمئناً اگر کمک آنها نبود امروز وضعیت فلسطین بدتر شده بود.

شیخ حمد بن ثانی آل خلیفه همچنین از مواضع و کمک‌های ایران به سیل‌زدگان پاکستان تشکر کرد و تصریح کرد: رئیس جمهوری اسلامی ایران مواضع بسیار خوبی را در مورد پاکستان اتخاذ کرد البته قطر هم کمک‌های بشری خود را به پاکستان انجام خواهد داد.

رئیس جمهور در پایان این کنفرانس خبری دستگاه نانوسکوپ را به امیر قطر هدیه کرد و گفت: این دستگاه هزار برابر میکروسکوپ قدرت بزرگنمایی دارد و از آن در آزمایشات تخصصی پیشرفته استفاده می‌شود.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: این دستگاه ساخت متخصصان کشور ایران است و در سراسر جهان تنها پنج کشور توانایی ساخت این دستگاه را دارند که ایران هم به این توانمندی دست یافته است. این هدیه‌ای از تکنولوژی ایران به قطر است که می‌توانید آن را در مراکز آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار دهید.

امیر قطر نیز پس از دریافت این هدیه خاطرنشان کرد: ایران در دهه 40 یعنی زمان جمال عبدالناصر دستگاهی را به قطر هدیه داد که ما هنوز از آن نگهداری می‌کنیم و خوشحال هستیم که امروز این هدیه را گرفتیم و از این هدیه نیز مراقبت خواهیم کرد.