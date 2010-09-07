ابهام در معرفی آخرین عضو تیم ملی کاراته/ پورشیب از فهرست خارج شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تکلیف سه عضو تیم چهار نفره ایران برای اعزام به بازیهای آسیایی گوانگجو مشخص شده، ابهام در انتخاب چهارمین عضو این تیم همچنان باقی است. محمد قاسمی، امیر مهدیزاده و جاسم ویشگاهی نفراتی هستند که به ترتیب در اوزان 55- کیلوگرم، 60- کیلوگرم و 84- کیلوگرم جواز سفر به گوانگجو را دریافت کرده‌اند.

ذبیح الله پورشیب نفر اول وزن 84+ کیلوگرم در المپیک هنرهای رزمی با ارائه مبارزات ضعیف خیلی زود از گردونه مسابقات حذف شد. همین مبارزات ضعیف در کنار مشکلات خروج از کشور وی و همچنین مسائلی که در زمان رقابتهای انتخابی بوجود آورد، فدراسیون را مجاب کرده به دنبال گزینه دیگری باشد.

در این بین گزینه اصلی کسی نیست جز سعید فرخی، کاراته کایی که ذاتا یک مبارز 75 کیلویی است که در رقابتهای انتخابی وزن 84- کیلوگرم به رقبای خود باخت و روز برگزاری مرحله دوم به وزن 84+ کیلوگرم آورده شد.

این کاراته کا هم به چین اعزام شد و با یک شکست سنگین مقابل رقیب ژاپنی خود به نیمه نهایی رفت و پس از باخت ژاپنی به یونان، راهی فینال شد و طلا گرفت. در رقابتهای دانشجویان جهان نیز نتایج خوبی کسب نکرد.

مسعود رهنما پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که در صورت کنار گذاشتن پورشیب، دیدار انتخابی بین فرخی و بهنام فر نفر چهارم تیم اعزامی به گوانگجو را معرفی خواهد کرد.

فرخی زمانی در مرحله دوم رقابتهای انتخابی با مهران بهنام فر که به گفته کادر فنی پیشرفت بسیار خوبی داشته ابتدا مساوی کرد و سپس به یک برد خفیف یک بر صفر دست یافت. این در حالی بود که بهنام فر سه روز قبل به دلیل حادثه ای که برای فرزندش رخ داد با مشکلات روحی مواجه بود و شرایط خوبی نداشت.

کادر فنی تیم ملی می بایست بهترین نفر را برای حضور در بازیهای آسیایی انتخاب کند، چرا که کسب چهار مدال طلا توسط فدراسیون کاراته هدف گذاری شده و تحقق این هدف نیز ایجاب می کند که به با بررسی دقیق شرایط بهترین نفر انتخاب شود.

اینکه یک کاراته کای با تجربه و عنوان داری چون بهنام فر فقط با یک باخت خفیف از اردوی تیم ملی حذف شود و کاراته کایی که با این وزن و مبارزات و مدعیان آن نا آشناست با کمترین محک راهی بزرگترین میدان سال شود نمی تواند قابل قبول باشد.

زمان نهایی اعلام ترکیب اصلی نفرات اعزامی به گوانگجو رو به پایان است. متولیان کاراته نیک می دانند که بازیهای آسیایی به دلیل مدالهای با ارزش آن در تسخیر و نفوذ بالای ژاپنی هاست و این تجربه کاراته کاهاست که می تواند کارساز باشد. به نظر می رسد با برگزاری رقابتهای انتخابی بین این دو مدعی نظر رهنما هم که باید پاسخگوی نتایج تیم باشد تامین خواهد شد.