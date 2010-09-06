فولاد با دو محروم به داربی خوزستان می رود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: کریم شاوردی در دیدار گذشته فولاد در لیگ برتر در مقابل پرسپولیس، سومین کارت زرد خود را در فصل جاری دریافت کرد تا دیدار حساس فولاد خوزستان در برابر صنعت نفت آبادان را از دست بدهد.

وی افزود: میثم خسروی مدافع چپ فولاد نیز از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، یک جلسه از همراهی تیم خود در رقابت های لیگ برتر محروم شده است.



ابن قاسم توضیح داد: البته باشگاه فولاد خوزستان نسبت به رای کمیته انضباطی معترض بوده و درخواست تجدید نظر خود را ارائه کرده و حال باید دید که آیا با این درخواست موافقت خواهد شد یا خیر.



سرپرست تیم فولاد خوزستان عنوان کرد: سعید رمضانی و جلال کاملی مفرد نیز که از موثرترین بازیکنان فصل قبل فولاد بودند همچنان مصدوم هستند و قادر به همراهی تیم خود همانند نیستند.



تیم های فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان عصر روز جمعه نوزدهم شهریورماه برای سومین بار در تاریخ مسابقات لیگ برتر به مصاف هم می روند.



این دو تیم تنها در لیگ برتر دوم با هم دیدار کرده اند و در سایر ادوار این رقابت ها، به دلیل عدم حضور یکی از آنها و یا هر دو، امکان برگزاری دیدار بین آنها وجود نداشته است.



در دیدار رفت آن پیکارها که در آبادان برگزار شد، دو تیم به تساوی دو بر دو دست یافتند اما در دیدار برگشت در اهواز، این تیم فولاد خوزستان بود که با ارائه یک بازی برتر، پیروزی سه بر یک را از آن خود کرد.



بدین ترتیب، تیم فولاد خوزستان در حالی در سومین رویارویی خود به مصاف حریف آبادانی خود می رود که تاکنون در برابر این تیم مغلوب نشده و یک برد و یک تساوی، حاصل کار این تیم در برابر هم استانی خود بوده است.



صنعت نفت آبادان، سومین حضور خود در رقابت های لیگ برتر را تجربه می کند و این در حالیست که در هر دو حضور قبلی خود به نتایج مناسبی دست پیدا نکرد و در هر دو بار، به دسته پایین تر سقوط کرد.