دانش آموزان خوزستانی به سمت رشته های فنی و مهندسی سوق داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خوزستان و توسه صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار داشت: با گذشت پنج ماه از برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری استان، دروازه جذب سرمایه به داخل استان خوزستان نه تنها از سراسر استان بلکه از دیگر کشورها نیز باز شده است.

وی افزود: ارتباطات بسیار خوبی در این خصوص برقرار شده و نگاه به خوزستان نگاه جدیدی است که زمینه جذب سرمایه را به خوبی فراهم کرده است.



حجازی ادامه داد: تاکنون به خوبی و به طور کامل به قابلیتهای استان واقف نبودیم و ظرفیتهای موجود به هیچ وجه شناخته نشده بود، در سفرهایی که به کشورهای قطر، چین و ترکیه داشتیم، این مسئله به خوبی قابل مشاهده بود و این کشورها با ظرفیتها و استعدادهای استان خوزستان آشنایی نداشتند.



وی بیان کرد: این مسئله نشان می دهد که در این باره نتوانسته ایم ظرفیت های استان را نه تنها به دنیا بلکه به داخل کشور نیز معرفی کنیم.



استاندار خوزستان اضافه کرد: نمایشگاه یک روزه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری که 16 فروردین امسال برگزار شد، پنجره ای را گشود که بتوانیم قابلیت ها و استعدادهای استان را به همه کشورها معرفی کنیم.



حجازی با بیان اینکه همچنان موانعی برای سرمایه گذاری در استان وجود دارد، گفت: این موانع نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است چرا که در گذشته در زیرساختهایی همچون راه، راه آهن، برق، گاز و ... مشکل داشتیم اما در سه سال گذشته تنها در توسعه برق استان 472 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.



وی خاطر نشان کرد: در بخش آبرسانی نیز هزار و 100 میلیارد تومان از سوی دولت سرمایه گذاری شده و در سایر بخش ها همچون راه، راه آهن، توسعه و تکمیل بنادر، پس کرانه ها و ... کارهای بزرگی صورت گرفته است.



استاندار خوزستان اظهار داشت: عدم وجود زیر ساخت های مناسب، مشکلات مربوط به شناسایی ظرفیت ها و امنیت منطقه عوامل اصلی سرمایه گذاری در استان بودند که تا حدود زیادی برطرف شده اند.



حجازی در ادامه با بیان اینکه بحث نیروی انسانی همچنان یک چالش جدی است، افزود: به شدت روی این مسئله در حال کار کردن هستیم و تلاش می کنیم تا دانش آموزان خوزستانی به سمت تحصیل در رشته های فنی و مهندسی سوق داده شوند و کسانی هم که تمایل به تحصیل در این رشته ها ندارند، دوره های کارورزی و فنی و حرفه ای متناسب با آینده استان را بگذارنند.



وی خاطر نشان کرد: شدت عمل در این خصوص به گونه ای است که سازمان فنی و حرفه ای استان موظف شده نیازسنجی کند و براساس نیازهای آینده استان، جوانان را آموزش دهد.



استاندار خوزستان در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بین تمام ظرفیت های موجود در استان بیان داشت: باید بین ظرفیت هایی همچون منطقه آزاد اروند، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بنادر خوزستان که پس کرانه و پشتوانه صنعت به شمار می روند هماهنگی کامل ایجاد کنیم.



حجازی همچنین به افزایش اعتبارات آمایش صنعت اشاره کرد و گفت: در بخش آمایش صنعت اعتبارات از دو هزار و 700 میلیارد تومان به سه هزار و 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که در هیچ استان دیگری نظیر ندارد.



وی با بیان اینکه در جذب این اعتبارات نیز استان نخست کشور به شمار می رویم، اظهار داشت: بیش از هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش که به نوعی منابع آن مصوب شده و همچنین در ایجادی و تکمیلی در اختیار داریم.