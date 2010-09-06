ثبت نام دانشجویان دانشگاه چمران اینترنتی می شود

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با توجه به تجربه اول در ثبت نام اینترنتی دانشجویان تازه وارد، اجرای این برنامه ممکن است با مشکلاتی همراه باشد که دانشگاه همه تلاش خود را برای حل آنها به کار خواهد گرفت.

محمد علی فیروزی هدف از اجرای طرح ثبت نام اینترنتی دانشجویان را رفاه حال آنان و تسهیل در امر ثبت‌نام عنوان کرد و گفت: معمولا حدود 70 درصد پذیرفته‌شدگان در آزمون سراسری که وارد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌شوند را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که همراهی اعضای خانواده و والدین با آنها برای ثبت نام به ویژه برای دانشجویان غیربومی مشکلاتی برای آنها به همراه داشت.



وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد شورای انفورماتیک برای هماهنگی در زمینه ثبت‌نام اینترنتی، یادآور شد: علاوه بر این، با دانشگاه‌هایی که از سال‌های قبل تجربه این شیوه ثبت نام دانشجویان را داشتند، هماهنگی‌‌هایی به عمل آمد تا از تجربه آنها برای انجام هر چه بهتر طرح استفاده شود.



فیروزی با یادآوری اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال 89 در نیمه دوم شهریورماه، گفت: ثبت‌نام اینترنتی(غیرحضوری) دانشجویان تازه وارد از 27 شهریور تا 3 مهرماه از طریق سایت ثبت نام به نشانی فیروزی با یادآوری اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال 89 در نیمه دوم شهریورماه، گفت: ثبت‌نام اینترنتی(غیرحضوری) دانشجویان تازه وارد از 27 شهریور تا 3 مهرماه از طریق سایت ثبت نام به نشانی www.scu.ac.ir(پورتال دانشگاه) انجام خواهد شد.



وی افزود: پس از ثبت نام اولیه دانشجویان با اتخاذ هماهنگی با دانشکده‌ها، فایل اسکن شده مدارک ثبت‌نام شدگان تحویل گرفته می‌شود.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه امسال ستاد استقبال از دانشجویان تازه وارد همانند سال‌های گذشته تشکیل نمی‌شود، علت آن را تغییر شیوه ثبت‌نام از حضوری به غیرحضوری عنوان کرد و گفت: واحدها و تشکل‌های فرهنگی همچون بسیج دانشجویی، شاهد و ایثارگر و ... فرم‌های عضویت خود را بر روی سامانه ثبت نام قرار خواهند داد تا نسبت به عضوگیری و نام‌نویسی در این تشکل‌ها توسط دانشجویان جدید الورود اقدام شود.



فیروزی در عین حال تصریح کرد: برگزاری اردوی توجیهی توسط مدیریت فوق برنامه دانشگاه برای دانشجویان تازه وارد و نیز برنامه‌هایی توسط بسیج دانشجویی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به صورت مستقل همچون سال‌های گذشته در روزهای آغازین سال تحصیلی انجام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: پیش از این، ثبت نام داوطلبان آزمون مقطع دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت اینترنتی با موفقیت و سهولت انجام شده است و امیدواریم تا سال آینده، ثبت نام دانشجویان ورودی به مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد نیز به شیوه غیرحضوری (اینترنتی) انجام شود.