به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قصد دارد در پایان رقابتهای جهانی کشتی در روسیه که روز 22 شهریور ماه به اتمام می رسد مرحله جدید اردوی ملی پوشان را برای شرکت در بازیهایی آسیایی گوانگجو از روز 29 شهریورماه در محل خانه کشتی تهران آغاز کند.

بر این اساس با توجه به اینکه امسال بازیهایی آسیایی از اهمیت بالاتری نسبت به رقابتهای جهانی برخوردار است و کادر فنی زمان کافی برای شرکت در این رقابتها دارد نفرات اعزامی به این رقابتها در آستانه حضور در گوانگجو معرفی می شوند.

کادر فنی تیم ملی تا زمان حضور در گوانگجو چهار مرحله اردوی 15 روزه در برنامه خود قرار داده و قصد دارد در مرحله اول چند کشتی گیر را به صورت مشروط به اردو دعوت کند تا پس از شرکت آنها در رقابتهای قهرمانی کشور که اواخر مهر ماه برگزار می شود و در صورت تایید این نفرات را که اغلب به دلایل شرکت نکردن در مسابقات مختلف در چند ماه اخیربه اردوی تیم ملی دعوت نشده اند، به مراحل بعدی اردوها برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگجو دعوت کنند.

رقابتهای کشتی بازیهایی آسیایی گوانگجو اواخر آبان و اوایل آذرماه برگزار خواهد شد.