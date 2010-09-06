به گزارش خبرنگار مهر، روزی نیست که یک واکنش منفی علیه مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نباشد. نکته جالب آن است که مسئولان اصفهان از جمله ابوالفضل قربانی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این زمینه نظرات متفاوتی ارائه کرده است.

او دو هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها واکنش منفی علیه سریال "در مسیر زاینده رود" نشان داد، اما هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد هدف تهیه‌کننده این مجموعه ارزشمند است و ایرادهای پیش آمده در لهجه اصفهانی غیر عمدی است. قربانی بعد از گذشت چند روز دوباره نظرش را تغییر داد و در گفتگو با خبرنگاران اعلام اشکالات این مجموعه روز به روز بیشتر می‌شود.

- مجموعه "در مسیر زاینده رود" مورد انتقاد مسئولان ورزشی از جمله علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال قرار گرفت، اما حسین زکایی دبیر شورای سیاست گذاری ورزش سازمان صدا و سیما هفته گذشته در گفتگو با یکی از نشریات اعلام کرد نمی‌دانم آقای کفاشیان به چه چیز این سریال معترض است. "در مسیر زاینده رود" سیاه نمایی علیه فوتبال انجام نداده و بخشی از واقعیت است.

- یکی از خبرگزاری‌ها دو روز پیش خبری مبنی بر جرح و تعدیل از سوی شبکه یک در مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" منتشر کرد.

- سیدمهدی سیدین‌نیا رئیس حوره هنری اصفهان با ارسال یادداشت به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد حلاوت و شیرینی زبان اصفهانی در درست ادا کردن آن است، اما فتحی حلاوت و شیرینی لهجه اصفهانی را نمی‌شناسد.

- حبیب الله تحویل‌پور معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار اصفهان در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها تاکید کرد شهرداری از همکاری با مجموعه "در مسیر زاینده رود" پشیمان است.

- جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی اصفهان در اعتراض به سریال "در مسیر زاینده رود" به رئیس سازمان صدا و سیما نامه نوشتند.

- مهرداد ضیایی، بازیگر و مشاور لهجه بازیگران مجموعه "در مسیر زاینده رود" موج انتقادها نسبت به استفاده از لهجه اصفهانی در این مجموعه مناسبتی را جوسازی مغرضان دانست.

- عادل فردوسی‌پور در برنامه دوشنبه هشتم شهریورماه "نود" در حالی از مخاطبان برنامه خداحافظی کرد که معترض به ندادن وقت اضافه و پخش نشدن مصاحبه علی کریمی بود. احسان شیعه، مدیر کل پخش شبکه سه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: درباره متوقف شدن برنامه "نود" دستوری به ما داده نشده است و مشکل برنامه دوشنبه هشتم شهریورماه به نبود مدیریت صحیح عادل فردوسی‌پور در زمانبندی برمی‌گردد.

مدیر کل پخش شبکه سه در این گفتگو تاکید کرد: فردوسی ‌پور قدرشناس نیست و صحبت‌های او در برنامه دوشنبه غیر حرفه‌ای بوده است. اگر او نمی‌تواند مدیریت زمان داشته باشد به ما انتقاد وارد نیست.

- پس از اعلام خبر آغاز به کار شبکه سریال "آی فیلم" در عید سعید فطر، این بار حسین مرتضی مدیر دفتر این شبکه در دمشق در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت: شبکه "آی فیلم" به دنبال شناساندن فرهنگ ایرانی به ‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی و تاریخی است، چرا که فرهنگ ایرانی در بسیاری از زمینه‌ها با فرهنگ و سنن جوامع اسلامی و عربی دارای مشترکات فراوانی است.

- محسن شایانفر تهیه‌کننده در گفتگو با خبرگزاری مهر از تولید مجموعه تلویزیونی "ملکوت" دفاع و تاکید کرد اگر نگاهی به ماراتن مجموعه‌های ماه رمضان داشته باشید و به این روند با روشنفکری نگاه نکنید، متوجه می‌شوید مردم مجموعه تلویزیونی "ملکوت" را دوست دارند و به آن علاقمند هستند.

- فرج الله سلحشور، کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر" با اشاره به دغدغه‌اش درباره ساخت اثری با موضوع حضرت علی (ع) گفت: فیلمسازی که به سراغ موضوع‌های دینی و مذهبی می‌رود باید شناخت کافی از این حوزه داشته باشد.

وی در این گفتگو با اشاره به مجموعه تلویزیونی"امام علی" (ع) عنوان کرد: به طور نمونه ما مجموعه‌ای درباره امام علی (ع) می‌سازیم اما بخش عمده آن با اشکال‌های تاریخی همراه است. در این مجموعه شخصیت قطام، زنی که وجودش در تاریخ مشکوک است محور بسیاری حوادث است. آنچه که در این مجموعه کمتر مورد توجه قرار گرفت قهرمان اصلی یعنی حضرت علی (ع) بود.

- بازیگران مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها به دیگر سریال‌های ماه رمضان انتقاد کردند که مردم دوست دارند سر سفره افطار سریال شاد ببینند.

- هاشم رضایت قائم مقام مدیر شبکه سه سیما در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها که پرسیده بود چرا شبکه سه رمضان امسال سریال طنز پخش نکرد؟ گفت: امسال فیلمنامه طنز مناسبی به شبکه سه ارائه نشد.

-حسین تبریزی، کارگردان مجموعه تلویزیونی "قسم" از زمان پخش این سریال انتقاد کرد و گفت: این سریال کاملاً مذهبی و به دور از شعار بود، اما زمان پخش مناسبی نداشت.