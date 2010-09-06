ابوالفضل آقابابا، کارشناس و مدرس دانشگاه در ارزیابی مجموعه‌های ماه رمضان گفت: گرچه مجموعه‌های ماه رمضان امسال در ژانرهای متفاوت است، اما ساختار آنها نزدیک به هم و شبیه است. همه آنها درباره خانواده است. گویی در جامعه مسئله دیگری برای پرداختن به آن وجود ندارد که فقط به خانواده می‌پردازیم. متاسفانه مدیران تلویزیون توجه نکردند که سریال‌های ماه رمضان تنوع برای مخاطب داشته باشد.

وی در ادامه افزود: مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" قرار بوده طنز باشد، اما از طنزهای سخیف هم پایین‌تر است. در ماه رمضان مجموعه کمدی مناسبی ندیدم. مجموعه‌های "جراحت"، "در مسیر زاینده‌رود" و "ملکوت" هم تراژیک هستند. سریال‌های ماه رمضان مجموعه‌ای از تلخی‌ها و سیاهی‌ها است.

این کارشناس رسانه گفت: من به دیالوگ‌های برخی از مجموعه‌‌های ماه رمضان انتقاد دارم. مثلاً در مجموعه "جراحت" نوع روابط انسی (آتنه فقیه نصیری) با پسرش صحیح نیست. کجای دنیا یک مادر و پسر این طوری صحبت می‌کنند که در این سریال شاهد آن هستیم.

آقابابا با اشاره به کارگردانی مجموعه "جراحت" گفت: عسگرپور با کارگردانی سریال تلویزیونی "جراحت" یک گام به جلو برداشته است و نسبت به دیگر کارهای سینمایی و تلویزیونی‌اش تسلط بیشتری در کارگردانی کسب کرده است. گرچه سریال به لحاظ محتوا ایرادهایی دارد.

وی یادآور شد: گرچه من سریال‌ها را می‌بینم، اما به خاطر ارزشمند بودن آنها نیست، بلکه به این دلیل است تا ببینم که چقدر مسائل اجتماعی انعکاس داده شده است. اگر تلویزیون در بخش خبر برخی مسائل جامعه را منعکس نمی‌کند، اما در سریال‌های تلویزیونی ناچار است مشکلات را منعکس کند. احساس می‌شود معاونت سیاسی با معاونت سیما هماهنگی زیادی ندارند. به لحاظ تکنیک در سریال‌سازی پیشرفت زیادی داشتیم، اما سریال‌ها به لحاظ محتوا ضعیف هستند.

این کارشناس رسانه با اشاره به مجموعه "ملکوت" به کارگردانی محمدرضا آهنج گفت: آهنج با ساخت سری دوم سریال "عملیات 125" نشان داد کارگردان خوبی است، اما در مجموعه "ملکوت" به دلیل فیلمنامه ضعیف و سفارشی کار بدی در آورده و به نظرم اعتبار خودش را از دست داده است. در این سریال دیالوگ‌های حاج فتاح (محمدرضا شریفی نیا) با فرشته خیلی بد است.

آقابابا اشاره کرد: در مجموعه "در مسیر زاینده رود" بازیگران خوبی مثل حسین محجوب و مهرانه مهین ترابی حضور دارند، اما کارگردانی حسن فتحی که بیننده او را بیشتر با شب دهم می‌شناسد زیاد خوب نیست. فرزاد موتمن بر خلاف دیگر کارهایش حتی یک کار متوسط ارائه نکرده است. در مجموعه طنز "نون و ریحون"علی قربان‌زاده بازی کرده که برای ایفای نقش‌های کمدی مناسب نیست.