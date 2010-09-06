تولید فرش دستباف در روستاهای کردستان در حال فراموشی است

محمد نبی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه بنا به دلیل کاهش تقاضا و همچنین نبود حمایتهای دولت، میزان افراد و فعالین فرش دستباف در مناطق روستایی استان کردستان در حال کاهش است و ادامه این روند باعث می شود که تا چند سال آینده دیگر نامی از تولید فرش دست باف در مناطق روستایی استان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: افزایش روند رو به رشد ورود فرشهای ماشینی به بازار و کاهش قیمت فرش دست باف باعث شده است تا میزان تمایل مردم استان به ویژه در مناطق روستایی برای ادامه این فعالیت کاهش پیدا کند که برغم تمامی اقدامات و برنامه های دستگاه های متولی به ویژه سازمان بازرگانی نیز تاکنون این روند تغییر نکرده است.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به 90 هزار بافنده فرش دست باف در استان کردستان فعالیت می کنند که در هر دوره کاری که معمولا شش ماه به طول می انجامد بیش از 70 هزار متر مربع فرش دست باف تولید و وارد بازار می شود.

کرمی گفت: در طول چند سال اخیر و به دنبال سیاست های جدید کاری وزارت بازرگانی برای حمایت از تولید فرش دست باف در استان کردستان، تعداد 50 کارگاه غیرمتمرکز و چندین مجتمع قالی بافی در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی راه اندازی شده و مورد حمایت مستقیم سازمان قرار می گیرد.

وی خواستار برنامه ریزی برای افزایش فروش و عرضه هر چه بهتر فرش دستباف تولیدی استان کردستان در بازار شد و عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی فرش دستباف تولیدی در استان کردستان بازاریابی بر اساس نیازهای روز و همچنین تولید فرش مورد نیاز مردم در عصر حاضر است.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: توجه به افزایش برگزاری دوره های آموزشی در کنار استفاده از مباحث آکادمیک و دانشگاهی در راستای تولید فرش مورد نیاز مردم و بر اساس سلیقه بازار امر بسیار مهمی است که باید در استان کردستان مورد توجه قرار گیرد.