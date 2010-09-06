حضور 160 ناشر کشوری در نمایشگاه کتاب کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی شامگاه یکشنبه و در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب استان کردستان اظهار داشت: تاکنون بیش از 150 ناشر ملی و هفت ناشر استانی آمادگی خود را برای حضور در چهارمین نمایشگاه استانی کتاب در کردستان اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: نمایشگاه استانی کتاب استان کردستان بعد از وقفه ای شش ساله برگزار می شود که امیدواریم با جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی شاهد برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی در استان کردستان باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: نمایشگاه کتاب استان کردستان از روز 22 تا 28 شهریور ماه سال جاری و در سنندج برپا می شود که کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی به علاقمندان و مردم فرهنگ دوست استان عرضه خواهد شد.

وی افزود: در چهارمین نمایشگاه استانی کتاب کردستان، 20 درصد تخفیف از سوی ناشران شرکت کننده اعمال شده و هزینه های مورد نیاز برای 20 درصد تخفیف دیگر نیز به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همچنین موسسه متولی برگزاری نمایشگاه های فرهنگی کشور در نظر رفته شده است.

میمنت آبادی خاطرنشان کرد: برآورد کلی هزینه های مورد نیاز برای برگزاری نمایشگاه استانی کتاب کردستان، رقمی بالغ بر دو میلیارد و 100 میلیون ریال می باشد که با توجه به محدودیت های اعتباری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم که سایر دستگاه ها و سازمانهای استان ما را در این راستا یاری نمایند.

در ادامه این جلسه مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان نیز با اشاره به لزوم برگزاری رویدادهای فرهنگی این چنین در استان، عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه یکی از نیازهای اصلی استان کردستان به شمار می رود چرا که رویدادهای فرهنگی این چنین نیاز اصلی جامعه است.

عطاالله رحمانی آبیدر گفت: از همه دستگاه ها و سازمانهای دولتی استان کردستان انتظار می رود که بدون هیچ کم و کاستی تمامی پتانسیلهای خود را برای برگزاری هر چه بهتر این مهم به کار گیرند.