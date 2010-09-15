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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

در محکومیت هتک حرمت قرآن؛

فریاد "مرگ بر آمریکا" مردم افغانستان در کابل طنین انداز شد

فریاد "مرگ بر آمریکا" مردم افغانستان در کابل طنین انداز شد

در پی هتاکی چند اوباشگر آمریکایی به مقدس ترین کتاب عالم خلقت، جمعی از مردم افغانستان در محکومیت این اقدام گستاخانه و بی شرمانه به خیابانهای کابل ریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اخیرا فردی به نام "تری جونز" در ایالت فلوریدا آمریکا که ادعای کشیش بودن می کرد در موضعی توهین آمیز اعلام کرد که در سالروز حادثه 11 سپتامبر قرآن را آتش خواهد زد و در این میان چندین نفر در تبعیت از اظهارات گستاخانه جونز مقدس ترین و بزرگترین کتاب عالم خلقت را مقابل کاخ سفید پاره کردند.

در پی این واقعه نفرت انگیز صدها نفر از مردم افغانستان امروز چهارشنبه با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی به خیابانهای کابل ریختند و پس از آنکه افسران پلیس مانع راهپیمایی آنها به سمت مرکز شهر شدند، به سوی پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند.

بر اساس این گزارش در جریان تظاهرات 30 نفر زخمی شدند. این تظاهرات در حالی برگزار می شود که مردم افغانستان روز شنبه برای انتخاب 249 عضو پارلمان به پای صندوقهای رای می روند.

همچنین اظهارات تری جونز درباره بی حرمتی به کتاب مقدس قرآن درحالی مطرح شد که رئیس شورای کلیساهای خاورمیانه سرپرست کلیسای فلوریدا را فردی احمق توصیف و ادعای کشیش بودن او را رد کرد.

کد مطلب 1146378

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