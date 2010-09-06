اعلام آمادگی محقق لرستانی برای تکثیر گونه های منقرض شده

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرهنگ ترکی محقق لرستانی است که پیش از این درخواست خود را برای تکثیر و پرورش سمندر لرستانی از طریق خبرگزاری مهر اعلام کرد که پاسخ مثبتی برای این موضوع نشنید.

حال این محقق با ارسال نامه دیگری به خبرگزاری مهر آمادگی خود را برای احیای گونه های خزنده و دوزیست فلات ایران که در معرض انقراض هستند اعلام کرده است که در ذیل آن بخشی از دستاوردهای تحقیقاتی خود را در زمینه تکثیر و پرورش برخی گونه ها در قالب تصاویر برای این خبرگزاری ارسال کرده است.

تغذیه لاکپشت و بیرون آمدن از تخم تحت شرایط آزمایشگاهی

وی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بسیاری از گونه های جانوری فلات ایران به دلایل مختلف انقراض یافته یا در حال انقراض هستند.

تخم های مارآبی تحت شرایط آزمایشگاهی

مسئول تنها مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده- دوزیست شناسی خاورمیانه ادامه داد: این در حالیست که تعداد گونه های موجود در لیست قرمز در فلات ایران در سالهای اخیر به بالاترین حد ممکن در طول تاریخ رسیده است.

شکارگری و جنگ پیش از جفت گیری در جکوی برگ انگشتی تحت شرایط آزمایشگاهی

ترکی با اعلام آمادگی در راستای تکثیر برخی از گونه ها، عنوان کرد: مهمترین اهداف از اجرای این فعالیت حفظ ذخایر ژنتیکی فلات ایران به صورت زنده در یک مجموعه و رها کردن نمونه های تولید شده در آزمایشگاه به طبیعت به منظور بالا بردن جمعیت گونه ها در طبیعت است.

شکارگری و بیرون آمدن نوزادان یک گونه جکوی تحت شرایط آزمایشگاهی

وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد را بدون هیچگونه چشمداشتی به محیط زیست کشور ارائه کرده است، افزود: از این نظر بسیار خوشحالم که لرستان برای چندمین بار خواهان اجرای موضوعات گسترده زیست-محیطی کشوری است و اما ناراحتم از اینکه هنوز پاسخی نشنیده ام.

شکارگری، آب خوردن، جنگ جفت گیری و جفت گیری در لاسرتای سه خط تحت شرایط آزمایشگاهی

مسئول مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده- دوزیست شناسی ادامه داد: برای اجرای تکثیر و پرورش گونه های مختلف جانوری تنها نیازمند مجوزی رسمی از سوی سازمان محیط زیست هستم و هیچگونه کمک مالی، علمی و یا ... را از سازمان محیط زیست یا هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی درخواست نخواهم کرد.

شکارگری در انواع مارها تحت شرایط آزمایشگاهی

این محقق لرستانی که به گفته خودش تاکنون تکثیر و پرورش را با موفقیت تمام روی 35 گونه خزنده و دوزیست در سالهای گذشته اجرا کرده است، عنوان کرد: این تجربیات و فعالیت ها در سالیان گذشته بدون حمایت هیچ سازمان دولتی و خصوصی اجرا شده اند.

رقابت بین سوسمار و مار برای به دست آوردن شکار تحت شرایط آزمایشگاهی

ترکی ادامه داد: این در حالیست که پیش از این بحث تکثیر و پرورش گونه های لیست قرمز ایران به ویژه سمندر لرستانی را به سازمان محیط زیست پیشنهاد دادم که متاسفانه هیچ واکنشی از سوی سازمان محیط زیست کشور تا کنون دریافت نکرده ام.

شکارگری در سوسمارها تحت شرایط آزمایشگاهی

وی از ارسال درخواست خود در قالب نمابری به سازمان محیط زیست کشور خبر داد و گفت: من برای آخرین بار و بدون هیچ چشمداشتی آمادگی خود را برای احیای برخی گونه های در معرض انقراض اعلام می کنم و امیدوارم سازمان محیط زیست به این صدا جوابی شایسته بدهد.

خبرگزاری مهر آمادگی انعکاس نظرات مسئولان محیط زیست استانی و کشوری را در این زمینه دارد.