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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۶

حمله انتحاری در پاکستان 33 کشته و زخمی برجا گذاشت

حمله انتحاری در پاکستان 33 کشته و زخمی برجا گذاشت

پلیس پاکستان از کشته و زخمی شدن 33 نفر در نتیجه دو حمله انتحاری در ایستگاه پلیس در شمال غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گل والی خان" رئیس پلیس منطقه خیبر به خبرگزاری فرانسه گفت که امروز دوشنبه یک عامل انتحاری با اتومبیل خود که حاوی مواد منفجره بود به سوی پاسگاه پلیس در منطقه خیبر در شمال غرب این کشور حمله کرد که در نتیجه این حمله هشت نفر کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند.

پلیس پاکستان همچنین اعلام کرد که در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری در یک ماشین در ایستگاه پلیس در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان 12 نفر کشته شدند.

این روزها شمار حملات تروریستی و انتحاری در پاکستان افزایش یافته، بطوری که در نتیجه حمله تروریستهای تکفیری سلفی به راهپیمایی مردم کویته در روز جهانی قدس دستکم 59 نفر شهید شدند.

کد مطلب 1146382

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