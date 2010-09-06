تیم بانوان والیبال جوانان عازم ویتنام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرانک بابلیان، سحرجباری، منصوره عباسی، شبنم علیخانی، زهرا ابراهیمی، مهسا صابری، مینا روستا، مهتاب رحمانی، مهسا کدخدا، سمیه سپهوند، نگار کیانی و الهام فلاح بازیکنان تیم بانوان والیبال جوانان کشورمان هستند که در مسابقات 2010 قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت.

مسابقات والیبال جوانان آسیا در بخش بانوان از 21 شهریورماه با حضور 15 تیم آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت. گروه بندی تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ویتنام، قزاقستان، نیوزلند

گروه B: ژاپن، اندونزی، هنگ کنگ، سریلانکا

گروه C: چین تایپه، تایلند، فیجی، هند

گروه D: ایران، چین، کره جنوبی، استرالیا

تیم کشورمان در روز نخست این مسابقات به مصاف چین می‎رود سپس به ترتیب با مصاف کره‏جنوبی و استرالیا دیدار می‌کند.