بازار وکیل شیراز به پاتوق دستفروشان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خانی ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برخی از بازاریان مبادرت به فروش فضاهای خالی بین مغازه های خود کرده اند و حتی برای این فضاها سند نیز صادر شده است.

وی با اشاره به سراهای موجود در این بازار و اطراف آن نیز تاکید کرد: این سراها نیز در حال تبدیل شدن به مخروبه است و شهرداری شیراز و میراث فرهنگی باید به صورت جدی و سریع مشکلات بازار وکیل را چه در بحث سراهای بازار و چه در حوزه فروش فضاهای بین مغازه ها پیگیری کنند.

این عضو شورای شهر شیراز با اشاره به فضاهای اطراف حرم احمد ابن موسی شاهچراغ(ع) نیز بیان کرد: طرح محدوده حرم شاهچراغ(ع) مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص پیشنهاد شده که میدان شاهچراغ (ع) بن بست شود و راه حلی نیز پیشنهاد شده مبنی بر اینکه در این محدوده خیابان جدید ایجاد شود.

خانی با اعلام اینکه امکان بن بست شدن میدان شاهچراغ (ع) وجود ندارد، افزود: اگر بنا باشد این میدان بن بست شود باید از زیر آن خیابانی احداث شود.

در ادامه جلسه علی زحمتکش عضو دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره عدم اجرایی شدن محدوده ترافیکی شهر شیراز نیز گفت: باید پرسید چرا برغم مصوب شدن در شورای شهر شیراز طرح محدوده ترافیکی در شیراز اجرایی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه تا امروز شهرداری شش ماه فرصت را برای انجام کارهای لازم برای اجرای این طرح از دست داد، افزود: اگر قرار است طرحی به مرحله اجرا نرسد پس چرا این همه زمان و هزینه گذاشته می شود.

این عضو شورای شهر شیراز با اشاره به بازنگری طرح تفصیلی نیز بیان کرد: اکنون 15 ماه از روزی که قرار بود شهرداری طرح را در دست اقدام و تصویب قرار دهد گذشته و در حال حاضر باید پرسید که طرح به کجا رسیده است.

در ادامه جلسه زین العابدین عرب عضو دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره به محرومیت زدایی که توسط شهرداری در نقاط جنوبی و محروم شهر دنبال شد، بیان کرد: شهرداری با اجرای پروژه های مختلفی ازجمله خیابانهای متعدد در محدوده های محروم شهر سعی کرده که گامی در راستای محرومیت زدایی این بخش از شهر بردارد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام طی مدت اخیر به خوبی در محدوده های محروم شهر شیراز قابل رویئت است، افزود: اما در بحث بافت فرسوده شیراز باید گفت شهرداری با بودجه ای که در اختیار دارد نمی تواند به تنهایی وارد این جریان شود و در این خصوص باید سایر بخشها نیز به بافت فرسوده شیراز ورود پیدا کنند.

رئیس شورای شهر شیراز نیز در این جلسه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به چند تذکر به شهرداری، آبفا و سازمان آموزش و پرورش بیان کرد: این برای چندمین بار است که به عنوان وکیل مردم به شهرداری در خصوص لزوم حراست از بیت المال و جلوگیری از انجام روش آزمون و خطا در اداره شهر تذکر می دهم اما به نظر می رسد یا در سیستم شهرداری گوش شنوایی وجود ندارد و یا اینکه گوش شنوایی است اما متولیان عمل گرایی وجود ندارد.

مظفر مختاری ادامه داد: در نطق دو هفته گذشته خود در خصوص ایجاد خط ویژه در محور احمدی شمالی تذکراتی را ارائه کردم اما نه اینکه جواب قانع کننده ای در این خصوص از سوی شهرداری ارائه نشده بلکه به نظر می رسد شهرداری قصد دارد باردیگر این محور را با صرف هزینه های بسیار و ایجاد دیوار بتونی به خط ویژه تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه دومین مورد که به نظر می رسد درمجموعه شهرداری اندک اندک در حال تبدیل شدن به معضل است، عدم تشکیل یا تشکیل بی خاصیت کمیته راهبردی شهرداری است، افزود: این کمیته و جلساتی که باید از بطن آنها طرح و یرنامه های مدیریت شهر استخراج شود، مدتهاست تشکیل نمی شود و یا اگر هم تشکیل می شود در ساعات مرده ای از شبانه روز، چنان بی انگیزگی و عدم رغبت بر آنها سایه انداخته که اگر تشکیل نشود بهتر است.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به نزدیکی به آغاز سال نو تحصیلی و بازگشای مدارس نیز بیان کرد: معاونت حمل و نقل شهرداری و راهنمایی و رانندگی در قبال شهروندان وظیفه دارند تا با بازگشایی حداکثری معابر و شرایط سهولت رفت و آمد و رفاه شهروندان را فراهم کنند تا شهروندان در آغاز سال تحصلیی با ترافیک سنگینی در هیچکدام از معابر شهری رو برو نشوند.

وی با اظهار گلایه از آبفا نیز بیان کرد: نوع و مکان حفاریهای انجام شد در سطح شهر توسط آبفا این شبهه را در اذهان ایجاد کرده است که انتخاب مکان حفاریها نه از روی الزام که از روی توجیه اقتصادی انجام می شود و در کنار چنین شبه ای بحث طولانی شدن این حفاریها نیز موضوعی است که باید هرچه سریعتر حل شد.

مختاری با اشاره به حوزه آموزش و پرورش نیز بیان کرد: سیستم آموزش و پرورش خواسته یا ناخواسته با احداث مدارس آنچنانی در مناطق مرفه نشین شهر چنان فاصله طبقاتی را در شهر ایجاد کرده است که به هیچ عنوان در شان جامعه اسلامی ما نیست، تاسیس مدارسی که منشا آن زیاد کردن فاصله طبقاتی است.