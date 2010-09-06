تیم پزشکی در روند درمان زن باردار مینابی قصور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجتبی خادمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عصر یکشنبه با حضور در بخش پیگیری خبر ساعت 16 صدای مرکز خلیج فارس به برخی سئوالات طرح شده درباره زن باردار مینابی پاسخ دادند.

خادمی با بیان اینکه هنوز نتیجه نهایی پزشکی قانونی اعلام نشده است، بیان داشت: روند پرونده نشان از قصور تیم درمان زن باردار می دهد ولی اینکه چه میزان تیم درمان مقصر باشد اعلام آن تا زمان نتیجه بررسی پزشکی قانونی به شکل شفاف امکان ندارد.

خادمی گفت: به میزان تخلفی که از سوی تیم درمان رخ داده با آنها برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: پرستاران در این قضیه هیچ نقشی نداشته و قصوری که رخ داده قطعا متوجه ماما و دیگر تیم درمان است.

همچنین ضیائی نیز قول داد که پس از 72 ساعت از اعلام پزشکی قانونی نتیجه به رسانه ها اعلام شود.

حدود سه هفته پیش نیز این دو مسئول قول دادند که نتیجه قطعی را به رسانه ها اعلام کنند و روزگذشته نیز بر این قول خود تاکید کردند.