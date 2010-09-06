همایش فلسفه باید به بحران معنا در جهان ما بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه، مصطفی رستگاری، دکترای فلسفه هنر و مدرس دانشکده سینما و تئاتر گفت: در خلق آثار هنری فکر اصلی و تفکر شکل‏گیری هر اثر، امری کاملاً یگانه است و مخاطبان از نبودن تفکر است که رنج می‌برند. این مسئله به‌خصوص در آثاری که با ادبیات، متن و کلام گره خورده است بیشتر دیده می‌شود. این بحران در سینما و تئاتر نمود عینی بیشتری دارد و ملموس‌تر است.

نویسنده فیلمنامه "چهل سالگی"با اشاره به دلایل بروز این بحران افزود: به‌وجود آمدن بحران تفکر و معنا علتهای مختلفی دارد ولی یکی از دلایل عمده آن به شکاف سطح آگاهی برمی‌گردد. در حقیقت باید اینگونه تعبیر کرد که بافت فرهنگی جامعه امروز ایران معاصر را باید مبنا و ملاک در نظر گرفت. متأسفانه در این بافت با تضاد، شکاف و گسست طبقه‌های آگاهی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: آنچه که یک جامعه را به سمت شکوفایی معنا و تفکر می‌برد، یگانه بودن و یک تکه بودن ارگانیسم سطوح آگاهی است در حالیکه در شرایط فعلی با توقف آگاهی مواجه شده‌ایم. در حقیقت در جامعه امروز ایران بین طبقات و گروهها این شکاف در سطح آگاهی ایجاد شده است و کمتر شاهد تعامل و آگاهی میان هنرمندان هستیم. هنرمندان هر یک به تنهایی در یک جزیره کوچک در جمع عده محدودی از مخاطبانشان قرار دارند و دقیقاً به همین دلیل است که تیراژ کتاب‌ها پایین آمده است و مردم استقبال کمتری از سینما‌ها، تئاتر‌ها و گالری‌ها می‏کنند.

رستگاری با اشاره به رویکرد‌های همایش روز جهانی فلسفه و دستاوردهای احتمالی آن یادآور شد: این همایش در واقع بهانه‌ای برای یک هم‌اندیشی بزرگ است که بزرگان و نخبگان فلسفه در آن حضور خواهند داشت و تبادل نظرات خوبی صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: قطعاً در این همایش سؤال‌های متعددی مطرح خواهد شد و مطمئن هستم که پرسشی هم درباره دلایل بروز بحران تفکر در جامعه معاصر ایران مطرح خواهد شد. این پرسش بسیار مفید است و جای تأمل و تفکر زیادی دارد وباید دلایل بروز بحران تفکر در این همایش بررسی شود. این بحران معنا و تفکر یکی از دلایل کاهش مخاطبان آثار هنری است و این مسأله کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

همایش روز جهانی فلسفه با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" از سی‌ام آبان تا دوم آذرماه سال جاری و به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران برگزار خواهد شد.