سخنان متناقض بلر درباره ایران/ تاکید همزمان بر دیپلماسی و تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، تونی بلر بر اساس ادعای غربیها درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد: لازم است برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای تحریمهای سخت تری اعمال شود.

وی که از آغازگران جنگ عراق بوده در راستای افکار جنگ طلبانه خود اقدام احتمالی نظامی برای ممانعت از برنامه صلح آمیز ایران را هم رد نکرد.

بلر که با "کریستین امانپور" مجری برنامه "این هفته" شبکه تلویزیونی ای. بی .سی. گفتگو می کرد، ادعا کرد: جامعه جهانی باید برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای اقدامات قوی تری را بکار گیرد. من به آنها [ایرانی ها] خواهم گفت که نمی توانند به تسلیحات هسته ای دست پیدا کنند اگر لازم باشد برای مقابله با آنها دیپلماسی و تحریم های قوی تری بکار می گیریم.

وی در این گفتگو بار دیگر از حمایت خود از جنگ عراق دفاع کرد و افزود: اگر ما صدام را از کار برکنار نکرده بودیم هنوز پیامدهای حضور او در قدرت وجود داشت.

نخست وزیر سابق انگلیس همچنین در این گفتگو از اقدامات آمریکا در افغانستان انتقاد کرد.