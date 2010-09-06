میزان تغییر روسای دانشگاهها تا پایان تابستان/ تکذیب آمار تغییرات

رسول ملک فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی آمارهای مطرح شده درباره تغییر روسای دانشگاهها در آینده افزود: آمارهایی که مطرح می شود شایعه محض است تغییرات عموما انجام شده و بعید می دانم موارد زیادی برای تغییر وجود داشته باشد.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم با بیان اینکه تغییرات مدیریتی دانشگاهها که در این دوره اتفاق افتاده است نسبت به دولت های قبل حداقل است، گفت: تثبیت مدیریتی مدنظر وزارت علوم است.

وی گفت: تا جایی که لازم نباشد وزیر از اختیارات خود در این زمینه استفاده نمی کند و این تغییرات با توجه به شرایط و عملکرد و برحسب ضرورت انجام شده است.

ملک فر بهترین زمان برای تغییرات مدیریتی دانشگاهها را فصل تابستان دانست و به مهر گفت: در طول این زمان و قبل از شروع ترم تحصیلی دانشگاهها، بهترین فرصت برای تغییرات مدیریتی دانشگاهها است تا مدیریت جدید برنامه ریزی خود را انجام دهد و دانشگاه با برگشتن دانشجویان به خوبی به کار خود ادامه دهد.

وی تأکید کرد: تعداد روسای دانشگاههایی که ابقا شده اند از تعداد تغییرات بیشتر است.