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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۶

میزان تغییر روسای دانشگاهها تا پایان تابستان/ تکذیب آمار تغییرات

میزان تغییر روسای دانشگاهها تا پایان تابستان/ تکذیب آمار تغییرات

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح دلایل تغییر روسای برخی دانشگاهها گفت: با شروع کلاسهای دانشگاه و تا پایان تابستان تغییرات چندانی وجود نخواهد داشت و در این زمان باقیمانده شاهد موارد انگشت شماری تغییر خواهیم بود.

رسول ملک فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی آمارهای مطرح شده درباره تغییر روسای دانشگاهها در آینده افزود: آمارهایی که مطرح می شود شایعه محض است تغییرات عموما انجام شده و بعید می دانم موارد زیادی برای تغییر وجود داشته باشد.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم با بیان اینکه تغییرات مدیریتی دانشگاهها که در این دوره اتفاق افتاده است نسبت به دولت های قبل حداقل است، گفت: تثبیت مدیریتی مدنظر وزارت علوم است.
 
وی گفت: تا جایی که لازم نباشد وزیر از اختیارات خود در این زمینه استفاده نمی کند و این تغییرات با توجه به شرایط و عملکرد و برحسب ضرورت انجام شده است.
 
ملک فر بهترین زمان برای تغییرات مدیریتی دانشگاهها را فصل تابستان دانست و به مهر گفت: در طول این زمان و قبل از شروع ترم تحصیلی دانشگاهها، بهترین فرصت برای تغییرات مدیریتی دانشگاهها است تا مدیریت جدید برنامه ریزی خود را انجام دهد و دانشگاه با برگشتن دانشجویان به خوبی به کار خود ادامه دهد.
 
وی تأکید کرد: تعداد روسای دانشگاههایی که ابقا شده اند از تعداد تغییرات بیشتر است.
کد مطلب 1146396

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