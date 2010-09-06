فرانسه بحران زده در خانه بوسنی/ انگلیس با سوییس دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال فرانسه پس از ناکامی در رقابت های جام جهانی 2010 ، فصل جدید رقابت ها را هم با شکست خانگی مقابل بلاروس آغاز کرد تا آنجا که اعضای این تیم از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه "استادو فرانس" هو شدند.

مردان لورن بلان روز سه شنبه در ورزشگاه "عاصم فرهاتوویچ" با بوسنی و هرزگوینی دیدار می کنند که در روز نخست این رقابت ها در زمین لوکزامبورگ با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسیده است.

انگلستان هم دیگر دیدار مهم فردا را در ورزشگاه "یاکوب پارک" باسل مقابل سوییس برگزار می کند. انگلیسی ها بازی نخست خود را با نتیجه 4 بر صفر مقابل بلغارستان با برتری پشت سر گذاشته اند.

برنامه کامل مسابقات به این شرح است:



گروه A:

* ترکیه - بلژیک

* اتریش - قزاقستان

* آلمان - آذربایجان

گروه B:

* روسیه - اسلواکی

* مقدونیه - ارمنستان

* جمهوری ایرلند - آندورا

گروه C:

* صربستان - اسلوونی

* ایتالیا - جزایر فارو



گروه D:

* بلاروس - رومانی

* آلبانی - لوکزامبورگ

* بوسنی هرزگوین - فرانسه

گروه E:

* سوئد - سن مارینو

* مجارستان - مولداوی

* هلند - فنلاند

گروه F:

* گرجستان - اسراییل

* مالت - لتونی

* کرواسی - یونان

گروه G:

* بلغارستان - مونته نگرو

* سوییس - انگلستان

گروه H:

* دانمارک - ایسلند

* نروژ - پرتغال

گروه I:

* جمهوری چک - لیتوانی

* اسکاتلند - لیختن اشتاین