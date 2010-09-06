به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان با کسب تنها یک پیروزی از مجموع 5 دیداری که در ترکیه و شهر استانبول انجام داد به نخستین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد و با کسب عنوان نوزدهم به ایران بازگشت.
ملیپوشان بسکتبال ایران در مصاف با آمریکا، برزیل، کرواسی و اسلوونی متحمل شکست شدند و تنها غلبه بر تونس را به عنوان موفقیت کامل خود در مسابقات 2010 قهرمانی جهان ثبت کردند. اما آنچه به عنوان یک مشخصه و ویژگی بارز در عملکرد بازیکنان ایرانی قابل مشاهده بود اینکه آنها با تمام وجود کار میکردند.
"بازیکنان تیم ملی بسکتبال در مصاف با حریفان خود کاملا در اختیار تیم بودند. آنها تحت هیچ عنوانی کوتاه نمیآمدند. اشتیاقی که در کار ملیپوشان دیده شد مثال زدنی و خیره کننده بود. ضمن اینکه همه بازیکنان در نتایج به دست آمده شریک بودند". این بخشی از صحبتهای مهران شاهین طبع، مربی بسکتبال کشورمان است که البته حضور جهانی ایران را خالی از ایراد هم ندیده است.
وی به خبرنگار مهر گفت: " این بی انصافی است که عملکرد تیم ملی در ترکیه را ضعیف جلوه دهیم اما نباید منکر نقاط ضعف شد. ایران مقابل تونس پرتلاش و مقابل اسلوونی آبرومندانه ظاهر شدند. برابر برزیل هم بد کار نکرد اما دیدار با آمریکا و کرواسی میتوانست بهتر از این برگزار شود".
شاهین طبع در انتقاد از عملکرد تیم ملی بسکتبال اظهار داشت:" تیم ملی خیلی راحت از فشار حریف خارج نمیشد در حالیکه اگر اسیر این فشارها نمیماند، میتوانست مدیریت بهتری بر جریان بازی به خصوص در حمله داشته باشد. ضمن اینکه بازیکنان اصلی و نفراتی که جایگزین آنها بودند نسبت یکسانی با هم نداشتند. مسابقات جهانی 11- 10 بازیکن همسان میخواهد".
این مربی بسکتبال کشورمان ادامه داد: "دیگر آنکه باید برای حامد حدادی و چگونگی به کارگیری او برنامه ریزی بهتری در تیم ملی میشد. اگر چه حامد همینگونه هم حریفان را اذیت کرد و باعث شد بازیکنان آنها از راه دور اقدام به شوت کنند اما در مجموع دیر به دیگر بازیکنان ملحق میشد. البته ماتیچ مربی فهیمی است و شاگردانش را خوب میشناسد".
آسیب دیدگی صمدنیکخواه بهرامی و توصیه پزشک برای بازی نکردن حامد آفاق اتفاقاتی بود که تیم ملی بسکتبال در آستانه حضور در مسابقات جهانی با آنها روبرو شد. مربیان تیم ملی و حتی مدیران فدراسیون غیبت این دو بازیکن کلیدی را موثر در عملکرد جهانی دیگر ملیپوشان میدانستند در حالیکه نظرهای کارشناسی غیر از این است!
علاوه بر مهران شاهین طبع که غیبت بسیاری از بازیکنان بزرگ دیگر تیمها از چشمش پنهان نمانده و اعتقاد دارد حضور صمد و آفاق در درجه اول باعث میشد حریفان با قدرت بیشتری مقابل ایران صف آرایی کنند، مصطفی هاشمی هم میگوید: " اینکه صمد و حامد نبودند، در رقم خوردن نتایج و ناکامیها تاثیر گذار بود اما نه به اندازه ذهنیتی که در بازیکنان ایجاد شده بود. واقعیت باختها چیزی غیر از مسائل فنی بود".
مربی تیم مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تیم ملی بسکتبال خود را بازنده میدانست از همان زمان که حریفانش را شناخت، اظهار داشت: "همه ذهنیتهای ایجاد شده در این جهت بود که تیم ملی در مسابقات جهانی باید ببازد. چون آمریکا قهرمان المپیک است، کرواسی رنکینگ 15 دارد، برزیل سابقه قهرمانی جهان دارد و ...".
وی افزود:"با طرح چنین مسائلی تیم ملی را بازنده کردند قبل از اینکه به ترکیه برود. بهتر آن بود که به بازیکنان احساس توانایی، برد، جاه طلبی و شهامت القا میشد. خصوصا اینکه وضعیت خیلی از این تیمها آنی نبود که گفته میشد. مثلا اینکه برزیل که مغلوب آن شدیم در زمان بازیگری من مطرح بود. برزیل حتی در دوره پیش رقابتهای جهانی هم از گروه خود صعود نکرد".
شاهین طبع هم تا حدی موافق این نظر است چون میگوید:" اگر بازیکنان با اعتماد به نفس بیشتری کار میکردند، موفقتر بودند ومی توانستند حداقل نتایج بهتر و نزدیکتری بگیرند". اما آیا واقعا دیدگاههایی که نسبت به حریفان تیم ملی و موقعیت جهانی آنها وجود داشت در رقم خوردن نتایج تاثیرگذار بود؟
عباس آقاکوچکی، یکی دیگر از مربیان بسکتبال کشورمان که خیلی موافق این موضوع نیست اما مخالف هم نیست. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: "این موضوع را نه رد میکنم نه تائید؛ باید واقع بین و منطقی باشیم تا قضاوت صحیح داشته باشیم. شخصا هرگز نشنیدم که کسی از باخت مقابل همه تیمها به غیر از تونس حرف بزند. اعتقادم هم بر این است که نسبت به توان و پتانسیلی که داریم، اینکه تجربهای از حضور درمسابقات جهانی نداشتیم و در سختترین گروه هم قرار گرفته بودیم، عملکرد خوبی داشتیم و میتوان به تیم ملی نمره قبولی داد".
وی تاکید کرد: "پس از اتمام بازیها کارشناسی کار راحتی است. درست است که تیم ملی به خاطر فشار و سطح بالای بازیها در اجرای مسائل فنی به مشکل برخورد اما واقعا باعث افتخار بود. بازیکنان تیم ملی در شان آسیا و آبرومندانه بازی کردند اگرچه نتیجه 4 بازی را واگذار کردند."
این درحالی است که مصطفی هاشمی مخالف به کاربردن "باخت آبرومندانه" است چون آن را کهنه و قدیمی میداند. وی تصریح کرد: " استرالیا روز اول با یک شوت اردن را برد و در روز دوم هم با یک شوت مغلوب آرژانتین شد. اختلاف سطح تیمها در مسابقات جهانی به اندازه همین شوتهاست. ولی ما باختهای خود را اینگونه توجیه میکنیم. باید سطح بسکتبال یک پله بالاتر برود. اگر در این سطح باقی بمانیم به طور حتم در بازیهای آسیایی به مشکل بر میخوریم".
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم ملی بسکتبال در مسابقات جهانی بسته شده است. مرور این پرونده تغییری در نتایج به دست آمده نمیگذارد، تاثیری هم به حال بسکتبال نخواهد داشت مگر آنکه از آن برای حضور بهتر در میادین آتی به خصوص بازیهای آسیایی که میدانی برای تائید قهرمانی های گذشته بسکتبال ایران است، درس گرفته شود.
به هر حال در فشار مسابقات جهانی بسیاری از ایرادها و نقاط ضعف تیم ملی خود را نشان دادند. برای گوانگجو باید آنها را برطرف کرد تا ثابت شود که مشکل اصلی دور بودن از سطح جهان و نداشتن تجربه بازی در این سطح است.
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