به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدارش در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برابر میزبانش کره‌جنوبی به تساوی یک بر یک رضایت داد تا با توجه به توقف عربستان برابر کره شمالی در ریاض، حتی فرصت حضور در پلی آف را از دست بدهد و از صعود به جام جهانی بازماند که آن تساوی یکی از تلخ‌ترین نتایج سال‌های اخیر فوتبال ایران بود.

افشین قطبی در مورد دیدار ایران برابر کره‌جنوبی و خاطرات تلخ برجا مانده از دیدار گذشته دو تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 برای مردم ایران گفت: خاطرات تلخ برجا مانده از دیدار ایران برابر کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را با ارائه بازی‌‎ قابل قبول شیرین خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه هرچه تیم کره جنوبی قوی‌تر باشد به سود تیم ملی و بازیکنان ایران بیشتر مورد آزمایش قرار می‌گیرند، افزود: قطعا دیدار با کره‌جنوبی می‌تواند برای تیم ملی بسیار مهم و مفید باشد زیرا شناخت بهتری از بازیکنان بدست می‌آوردیم و در نهایت این بازی ما به اهدافمان نزدیک‌تر کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در دیدارهای تدارکاتی و رسمی سعی دارد از بازیکنانی استفاده کند که در سخت‌ترین روزها برای پرچم و مردم ایران بجنگند، خاطرنشان کرد: در جام‌ملت‌های گذشته تیم‌هایی که اسم بزرگتری از عراق داشتند، در کسب قهرمانی ناکام ماندند اما تیم عراق به علت همدلی، یک رنگی و انگیزه بالای بازیکنانش توانست در میان ناباوری همگان به عنوان مهم قهرمانی دست یابد.

وی با بیان اینکه در دوره‌‎های گذشته جام ملت‌ها در ایران به اسم و ستاره‌ها اهمیت می‌دادند اما تنها با تکیه بر این بازیکنان نتوانستیم به نتیجه دلخواه رسیدیم، تاکید کرد: این اصل وجود دارد که بهترین بازیکنان، بهترین تیم را نمی‌سازند اما قطعا بازیکنان وظیفه شناس که تشنه موفقیت باشند و برای رسیدن به پیروزی در زمین تلاش کنند، می‌‎توانند به موفقیت تیم در میادین بزرگ کمک کنند.

قطبی با اشاره به اینکه بازیکنان هرچقدر بزرگ باشند از تیم ملی بزرگ‌تر نیستند، پس باید در همه شرایط به موفقیت تیم ملی کمک کنند، افزود: برای من رفتار و اخلاق مناسب بازیکنان در کنار مسائل فنی بسیار مهم است زیرا برای رسیدن به قهرمانی در جام ملت‌ها، بازیکنان در اردوهای نهایی و برگزاری آن مسابقات 41 روز طول در کنار همدیگر هستند و آنها باید در کنار انگیزه بالا برای موفقیت تیم ملی ایران، شخصیت ملی داشته و خود را در هر شرایطی با تصمیم‌های کادر فنی سازگار کنند.

" خداوند هر روز اشتباهات مردم را می‌بخشد و من هم اشتباه بازیکنان را می‌بخشم زیرا امروز وظیفه ملی دارم و بر اساس احساساتم برای تیم ملی تصمیم گیری نمی‌کنم." وی با تاکید بر این مسئله در مورد اینکه احتمال دعوت مجدد بازیکنان مطرح لیگ به تیم ملی وجود دارد؟ اظهار داشت: صددرصد درهای تیم ملی به روی همه بازیکنان باز است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان با اشاره به اینکه میداوودی، مجیدی، کریمی و بازیکنان دیگر فرصت حضور در تیم ملی را دارند، گفت: ما برای موفقیت در جام ملت‌ها و کسب عنوان قهرمانی در آن مسابقات از همه بازیکنانی که می‌توانند به تیم ملی کمک کنند، استفاده خواهیم کرد. البته امیدوارم رسانه‌ها هم در این راه مهم از تیم ملی بطور کامل حمایت کنند.

تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ایران در دیداری دوستانه ساعت 15:30 روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول برگزار می‌شود.