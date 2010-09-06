افزایش چالشهای اسرائیل در یک سال آتی/ اوباما قادر به مدیریت مذاکرات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، گزارش این مرکز صهیونیستی همچنین درباره توانایی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در زمینه مدیریت مذاکرات مستقیم سازش نیز شک و تردیدهای فراوانی مطرح کرده است.

در این گزارش یکی دیگر از دلایل شکست احتمالی مذاکرات سازش عدم تاثیر پذیری حماس و حکومت چهار ساله آن از محاصره غزه و نفی مذاکرات توسط این جنبش عنوان شده است، واقعیتی که تصمیم گیری تشکیلات خودگردان در مذاکرات را سخت کرده است.

در این گزارش تداوم رکود روابط سیاسی میان رژیم صهیونیستی و سوریه و از طرفی افزایش توان حزب الله به عنوان عواملی برای در معرض تهدید بودن جبهه شمالی فلسطین اشغالی و افزایش این تهدیدات نسبت به سال های قبل اعلام شده است.



گزارش مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه تل آویو خروج نظامیان آمریکایی از عراق، پیشرفت موضوع هسته ای ایران و افزایش ونفوذ این کشور در خاورمیانه، عدم موفقیت مذاکرات سازش و تغییر رهبران خاورمیانه به علت کهولت سن را از دیگر دلایل عدم خوش بینی صهیونیستها به اوضاع منطقه در سالهای آتی دانسته است.

در این گزارش با تشبیه حزب الله و حماس به بمب های ساعتی در شمال و جنوب فلسطین اشغالی آمده است: شکست مذاکرات سیاسی به وقوع این انفجار سرعت می بخشد.

در گزارش این موسسه صهیونیستی ضعف ایالات متحده آمریکا در منطقه و ناتوانی این کشور در انجام کامل ماموریت ها به عنوان عواملی دانسته شده که موجب فشار واشنگتن بر تل آویو برای دادن امتیازات بیشتر را فراهم می کند.

"عوید عیران" رئیس مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه تل آویو در این باره اظهار داشت: شکاف های موجود میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در مسائلی مهم همچون بیت المقدس، آوارگان و مرزها بسیار عمیق است.

وی افزود: اگر دو طرف به توافقی نرسند و اعلام نکنند که در آینده درباره مسائلی چون راه حل دو دولتی گفتگو خواهند کرد، پیش بینی می شود اوضاع از این بدتر شود.