کاهش ساعت کار پرستاران؛ شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ارتقای شغلی نیروهای بالینی نظام سلامت که از آن به عنوان کاهش ساعت کار پرستاران یاد می شود، یکی از مهمترین مصوبات دولت است که جامعه پرستاری چند سالی را در آرزوی تصویب آن لحظه شماری می کرد اما اکنون که حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آن می گذرد هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست.

این در حالی است که بررسیها نشان می دهد کار در محیطهای سخت و طاقت فرسای بیمارستانها باعث شده اغلب پرستاران دچار افسردگی و مشکلات روحی شوند. به طوری که نتایج بررسیها نشان می دهد 82 درصد پرستاران از ناکافی بودن خواب خود شکایت دارند و 67 درصد پرستاران دچار اختلال در کیفیت خواب و 58 درصد نیز در سیستم خواب خود اختلال دارند.

بالا بودن ساعت کار از یک طرف و کمبود نیرو از سوی دیگر باعث شده شغل پرستاری در ایران به عنوان پرمخاطره ترین شغل تلقی شود به طوری که اغلب پرستاران به ویژه در بخشهای ویژه قبل از اینکه به دوران بازنشستگی برسند، دچار بیماریهای جسمی و بعضا روحی می شوند.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار با اشاره به گزارشهای مستند از بررسی وضعیت جسمی و روحی پرستاران گفت: به طور متوسط 64 درصد پرستاران دچار کمر درد هستند که این وضعیت در بخشهای ویژه بیمارستانی به 75 درصد و در بخش کودکان نیز به 82 درصد می رسد.

موضوع کاهش ساعت کار پرستاران که از دهه 70 مطرح بود و به عنوان اولین خواسته جامعه پرستاری همواره مورد پیگیری قرار می گرفت، در اولین جلسه ای که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری با شورای عالی نظام پرستاری داشت مطرح شد و رئیس جمهوری همانجا قول داد موضوع کاهش ساعت کار پرستاران را حل کند.

البته این قول امسال هم در روز پرستار که 30 فروردین بود، از سوی رئیس جمهور تکرار شد. احمدی نژاد خطاب به پرستاران گفت که "از همین حالا اطلاعیه جذب 23 هزار نیرو برای اجرایی شدن قانون کاهش ساعت کار پرستاران را بزنید".

این در حالی است که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس آب پاکی را روی دست پرستاران چشم انتظار کاهش ساعت کار ریخت و فعلا باید امیدوار باشند که رئیس جمهور وارد عمل شده و لایحه ای را برای جذب 23 هزار نیروی جدید پرستاری به مجلس بدهد که اعتبار مالی آن تامین شده باشد.

در همین رابطه غضنفر میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز اعلام کرده اگر قانون کاهش ساعت کار پرستاران و جذب 20 هزار نیروی جدید ابلاغ نشود، پرستاران تجمع می کنند.

همچنین دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه که رئیس جمهور بدون مصوبه جدید مجلس و براساس مصوبه قبلی مبنی بر ارتقاء خدمات بالینی و کاهش ساعات کار پرستاران، اختیار استخدام 23 هزار پرستار را دارد و می تواند دستور آن را صادر کند گفت: مصلحت این است که رئیس جمهور به خاطر قولی که در روز پرستار به پرستاران داده از اختیارات خود استفاده کرده و جامعه پرستاری را از نگرانی در آورد.

وی با اشاره به بار مالی استخدام 23 هزار پرستار و اجرای قانون بهره وری بالینی پرستاران که 4 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: احتمالاً رئیس جمهور هم به خاطر برآورد مالی این طرح دستور استخدام صادر نکرده است. چون برخی در کمیسیون تلفیق هم با اینکه در لایحه برنامه پنجم توسعه این استخدامها نیامده بود پیشنهاد استخدام 23 هزار پرستار را ارائه کردند که به دلیل بار مالی آن تصویب نشد.

از سوی دیگر، سید رمضان محسن­پور معاون امور مجلس وزارت بهداشت نیز عنوان داشت که دولت بدون ارایه لایحه جدید و براساس قانون ارتقای خدمات بالینی پرستاران می تواند اقدام به استخدام 23 هزار پرستار کند.

وی گفته است که استخدام 23 هزار پرستار جزو لوایح الحاقی برنامه پنجم توسعه بوده که هنوز موعد طرح آن در مجلس فرا نرسیده و به احتمال زیاد، این هفته در مجلس مطرح می­شود. ولی حتی اگر این پیشنهاد رای هم نیاورد، وزارت بهداشت و دولت با توجه به مصوبه قبلی مجلس در قالب ارتقاء خدمات بالینی می­توانند اقدام به استخدام این پرستاران کنند.

در هر حال، نیمه اول از 6 ماهه اول سال جاری را هم پشت سر گذاشتیم اما پرستاران همچنان در آرزوی تحقق وعده ای هستند که سالهای سال برای عملی شدنش صبوری کرده اند.