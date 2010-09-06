به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان که خود را برای دیدار با شهرداری تبریز در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور آماده می‌کند، عصر یکشنبه برابر تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار که در مجموعه فردوس و در حضور حدود هزار تماشاگر برگزار شد، ابتدا شاگردان هرمزگانی وینگو بگوویچ به گل برتری دست یافتند اما میلوراد یانوش در دقیقه 84 گل تساوی تیم سپاهان را به ثمر رساند.

فابیو جانواریو هافبک برزیلی مصدوم تیم سپاهان در این دیدار 90 دقیقه به میدان رفت. وی که در فصل نقل و انتقالات ازاستقلال به سپاهان آمده بود، به دلیل مصدومیت در هفت هفته نخست لیگ برتر برای شاگردان زردپوش قلعه نویی به میدان نرفت.

تیم فوتبال سپاهان در پایان هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 9 امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم‌های صبای قم، فولادخوزستان و استیل آذین در رده دهم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفته است.