نتایج بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی/ عدم تغییر ماده 22

علی اسلامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: سه ماده ای که از سوی رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی رسیده بود امروز در جلسه کمیسیون بررسی شد ولی اعضای کمیسیون به جمع بندی نهایی در مورد آنها نرسیدند.

وی اظهار داشت: البته در مورد بند مربوط به ثبت نکاح موقت اعضا معتقدند بودند متن قبلی لایحه بدون تغییر حفظ شود و ثبت آن در صورت باردار شدن زوجه و یا رضایت طرفین الزامی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه با وجود مباحث مطرح شده در صحن علنی و مخالفت نمایندگان با این بند 22 چرا اعضای کمیسیون اصرار بر این ماده دارند گفت: شیوه های مختلفی برای ثبت نکاح وجود دارد که بر هر کدام ایراداتی وارد است ولی ثبت در صورت بارداری دارای ایرادات کمتری است چرا که در صورت باردرای حقوق کودک مطرح است و باید اسم مادر و پدر وی در شناسنامه ثبت شود.

اسلامی تاکید کرد: در موارد دیگر آثاری برای ثبت نشدن نکاح موقت مترتب نیست و در صورت ثبت نشدن مشکلی برای زوجه ایجاد نمی شود. به طور مثال فردی که اقدام به ازدواج موقت یک روزه می کند چه عواقبی ممکن است مترتب زوجه شود که ثبت آن الزامی شود.

وی در مورد زمان بررسی سایر بندهای لایحه حمایت از خانواده و اعلام نتیجه نهایی گفت: ادامه بررسی ها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد ولی هنوز زمان جلسه بعدی کمیسیون اعلام نشده است.