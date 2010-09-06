سفر احمدی نژاد به قطر دیدگاه مشترک تهران و دوحه را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر امروز با اشاره به سفر روز گذشته "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به دوحه نوشت: با توجه به شرایطی که منطقه درحال حاضر با آن روبرو است، روابط ایران و قطر بسیار عمیق و محکم شمرده می شود.

الشرق در ادامه آورده است: نشست دوجانبه ایران و قطر که با مذاکرات محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر همراه بود، بحث و تبادل نظرهای عمیقی را در زمینه راه های تقویت روابط دوجانبه تهران و دوحه در برداشت.

دراین نشست همچنین دو طرف درباره موضوعات مهم منطقه که مورد اهتمام دو طرف نیزاست به ویژه اوضاع عراق و فلسطین به مذاکره پرداختند.

الشرق قطر با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات دوجانبه مذکور می نویسد: نشست احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در حقیقت دیدگاه های مشترک موجود را در قبال مسائل مهم منطقه و علاقمندی دو طرف را نسبت به ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تحکیم بخشید.

این روزنامه همچنین می افزاید: نگاه دوطرف ایرانی و قطری در نشست روزگذشته بر ادامه روابط روبه بهبود بین دو کشور تاکید دارد که کاملا در سخنان دو مسئول مشخص و واضح بود.

الشرق با اشاره به اینکه این دیدار پیش از سفر امیر قطر به عربستان و دیدارش با پادشاه این کشور انجام شد، به سخن محمود احمدی نژاد در دوحه اشاره کرد که گفت: دیدگاه های دوطرف درباره همه موضوعاتی که بحث شد یکی بود و برنامه های مطرح از سوی ایران وقطر هم بسیار خوب و به نفع دو ملت است.