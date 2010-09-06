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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۳

الشرق :

سفر احمدی نژاد به قطر دیدگاه مشترک تهران و دوحه را تقویت کرد

سفر احمدی نژاد به قطر دیدگاه مشترک تهران و دوحه را تقویت کرد

یک روزنامه قطری با اشاره به سفر رئیس جمهوری ایران به دوحه این سفر را با توجه به شرایط کنونی منطقه با اهمیت خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر امروز با اشاره به سفر روز گذشته "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به دوحه نوشت: با توجه به شرایطی که منطقه درحال حاضر با آن روبرو است، روابط ایران و قطر بسیار عمیق و محکم شمرده می شود.

الشرق در ادامه آورده است: نشست دوجانبه ایران و قطر که با مذاکرات محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر همراه بود، بحث و تبادل نظرهای عمیقی را در زمینه راه های تقویت روابط دوجانبه تهران و دوحه در برداشت.

دراین نشست همچنین دو طرف درباره موضوعات مهم منطقه که مورد اهتمام دو طرف نیزاست به ویژه اوضاع عراق و فلسطین به مذاکره پرداختند.

الشرق قطر با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات دوجانبه مذکور می نویسد: نشست احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در حقیقت دیدگاه های مشترک موجود را در قبال مسائل مهم منطقه و علاقمندی دو طرف را نسبت به ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تحکیم بخشید.

این روزنامه همچنین می افزاید: نگاه دوطرف ایرانی و قطری در نشست روزگذشته بر ادامه روابط روبه بهبود بین دو کشور تاکید دارد که کاملا در سخنان دو مسئول مشخص و واضح بود.

الشرق با اشاره به اینکه این دیدار پیش از سفر امیر قطر به عربستان و دیدارش با پادشاه این کشور انجام شد، به سخن محمود احمدی نژاد در دوحه اشاره کرد که گفت: دیدگاه های دوطرف درباره همه موضوعاتی که بحث شد یکی بود و برنامه های مطرح از سوی ایران وقطر هم بسیار خوب و به نفع دو ملت است. 

کد مطلب 1146425

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