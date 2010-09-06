کاظمی: تئاتر نوجوان پاسخگوی نیاز این قشر نیست

مریم کاظمی به خبرنگار مهر گفت: نوجوان‌ها معمولا در خانواده و اجتماع با بمباران نصیحت مواجه هستند و اگر شرایط آموزش غیرمستقیم برایشان فراهم شود به راحتی می‌توانند جذب مطالب عنوان شده و هنر تئاتر شوند.

وی ادامه داد: ما در معرض رسانه‌هایی هستیم که برنامه‌های جذاب‌تری برای نوجوانان دارند. اما اگر بتوانیم در رسانه‌های داخلی بر اساس حقایق جامعه مطالبی را عنوان کنیم می‌توانیم آنها را به سمت و سویی که مد نظر داریم هدایت کنیم. نوجوان‌های امروز باهوش‌تر از آن هستند که حرف‌های تکراری ما را بپذیرند.

این کارگردان افزود: ما نمی‌توانیم با رنگ و لعاب‌هایی که به حرف‌هایمان داشته باشیم آنها را گول بزنیم. در حقیقت آنها دست ما را خوانده‌اند و اگر روی حقیقتی که نیاز آنها برای ادامه زندگی و ساختن آینده است مانور ندهیم و خواسته واقعی‌شان را مطرح نکنیم نمی‌توانیم در هدایت آنها موفق باشیم.



کارگردان نمایش "به زیر پات نگاه کن" افزود: نوجوانی سن غریبی است. در این سن بزرگترها توقع دارند که نوجوان‌ها رفتارهای مناسبی از خودشان نشان دهند، چون آنها را با بزرگترها مقایسه می‌کنند. آنها به معنای واقعی نوجوان محسوب می‌شوند اما زمانی که جامعه و خانواده از آنها می‌خواهد بزرگ باشند دچار سردرگمی می‌شوند به همین دلیل از لحاظ ذهنی و رفتاری با جامعه ناهماهنگ می‌شوند و ممکن است رفتارهای پرخطری از خودشان بروز دهند.



کاظمی با اشاره به لزوم تولیدات فرهنگی برای این گروه سنی عنوان کرد: ما معمولا کارهای خوبی برای کودکان و جوانان تدارک می‌بینیم چون تعداد این گروه‌های سنی زیاد است و عوامل کار هم به دنبال سود ناشی از کار هستند، اما نوجوانی چون دوران گذار است همیشه در حاشیه قرار می‌گیرد. تئاترهایی که برای کودکان ساخته می‌شود به هیچ عنوان مناسب سن نوجوانان نیست، این نمایش‌ها چیزی به شعور نوجوان اضافه نمی‌کند و تنها در پی ایجاد فضای شاد و مفرح است.