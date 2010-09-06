1.6 درصد عسل کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

برزو هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه حدود 100 هزار کندوی عسل در استان وجود دارد، اظهار داشت: این در حالیست که این استان 1.6 درصد تولید عسل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی به کاهش تولید عسل طی سال گذشته در این استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته فقط 697 تن عسل در استان تولید شد، در صورتی که پیش بینی این رقم در برنامه چهارم توسعه یک هزار تن عسل بود.

هیبتیان با اشاره به علل کاهش تولید عسل در استان گفت: طغیان کنه، خشکسالی و گرد و غبار از مهمترین دلایل این کاهش است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ‌سرانه تولید عسل استان 700 گرم بوده و این میزان در کشور 500 گرم است.

وی کیفیت، ارزش غذایی و دارویی عسل تولید شده در استان را عالی توصیف کرد و بیان داشت: به دلیل اینکه چهار‌محال و بختیاری استان پایلوت گیاهان دارویی است و از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است برهمین اساس عسل با طعم، ارزش غذایی و دارویی عالی تولید می‌شود.

هیبتیان خوش طعم‌ترین عسل را عسل تولید شده از گرده گل آویشن عنوان کرد و گفت: این در حالیست که عسل آفتابگردان به عنوان بی‌مزه‌ترین عسل تولید شده شناخته می‌شود.

وی افزود: یکی از کمبودهای موجود در بحث محصولات کشاورزی و دامی تولید شده در استان عدم وجود کارخانجات فرآوری و صنایع تبدیلی است که در فرآوری عسل به محصولات مورد نیاز به شدت کمبود آن احساس می‌شود.

هیبتیان از کندوداری به عنوان یک طرح زودبازده و اشتغالزا نام برد و افزود: به ازای هر 100 کندو یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود زیرا این فعالیت نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه کم است و به سرعت به سود‌دهی می‌انجامد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زنبور عسل نقش بسیاری در افزایش تولید محصولات کشاورزی و گرده‌افشانی آنها دارد، گفت: بر همین اساس کشور‌های پیشرفته، زنبور عسل را جزو ارکان اصلی کشاورزی می‌دانند، به طوری که در این کشورها، زنبورداری با بخش کشاورزی و باغ‌داری تلفیق شده است.

هیبتیان عرضه عسل‌های تقلبی و مشکلات موجود در پرداخت خسارت به کندوهای بیمه شده را از مشکلات عمده این صنعت خواند و گفت: فقدان تشکل‌های صنفی مرتبط، نبود صنایع بسته‌بندی عسل، فقدان کارگاه آج موم، آزمایشگاه کنترل کیفی عسل از دیگر مشکلات این قشر از زنبورداران استان است.

وی تصریح کرد: شناساندن جایگاه واقعی زنبور عسل در افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست از طریق گرده‌افشانی، توجه به اصلاح‌ نژاد زنبور عسل در راستای افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی این بخش در سال‌جاری به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ترویج بیمه کندوهای زنبور عسل، ایجاد زمینه‌های پرورش، تولید و تکثیر ملکه زنبور عسل توسط بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های این معاونت برای افزایش تولید عسل و حمایت از زنبورداران استان به شمار می‌رود.