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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۴

در جریان سفر به دوحه رخ داد /

هدیه علمی احمدی نژاد به امیرقطر/ هدیه‌ای با قدرت بزرگنمایی هزار برابر

هدیه علمی احمدی نژاد به امیرقطر/ هدیه‌ای با قدرت بزرگنمایی هزار برابر

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در جریان سفر یک روزه خود به دوحه نانوسکوپ ساخت محققان کشور را که پیش از این به روسای جمهور ونزوئلا و برزیل نیز اهدا کرده بود به امیر قطر اهدا کرد که مورد توجه شیخ حمد بن ثانی آل خلیفه امیر قطر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جریان سفر به قطر در کنفرانس خبری مشترک با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با اشاره توانمندی کشور در ساخت و تولید دستگاه نانوسکوپ گفت: به جز ایران، تنها پنج کشور توانایی ساخت این دستگاه را دارند و این هدیه ای از فناوری ایران به قطر است که می توانید آن را در مراکز آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار دهید.

رئیس جمهور در این کنفرانس خبری دستگاه نانوسکوپ را به امیر قطر هدیه کرد و اظهار داشت: این دستگاه هزار برابر قدرت بزرگ نمایی دارد و از آن در آزمایشات تخصصی پیشرفته استفاده می شود.

امیر قطر نیز پس از دریافت این هدیه خاطرنشان کرد: ایران در دهه 40 یعنی زمان جمال عبدالناصر دستگاهی را به قطر هدیه داد که ما هنوز از آن نگهداری می کنیم و خوشحال هستیم که امروز این هدیه را گرفتیم و از این هدیه نیز مراقبت خواهیم کرد.
 
دکتر احمدی نژاد پیش از این نیز دو نمونه از این نانوسکوپ را به رؤسای جمهور برزیل و ونزوئلا هدیه کرده بود.

طبق این گزارش، تولید نانوسکوپ ایرانی که با نام تجاری "نما" (‏NAMA‏) ‏عرضه می شود از اردیبهشت ماه 1386 آغاز شده است و تاکنون علاوه بر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای که از نظر فنی داشته است، تعداد قابل توجهی از این دستگاه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج فروخته شده و به محققان فناوری نانو خدمات آنالیز ارائه می دهد.
کد مطلب 1146438

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