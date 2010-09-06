یک دقیقه هم شهرک سازی را متوقف نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، آویگدور لیبرمن طی سخنانی گفت که دستیابی به توافقنامه سازش با فلسطینی ها طی یک سال آتی و حتی با نسل آینده فلسطین بعید است.

وی در ادامه گفت: صلح با فلسطینی ها در دست بررسی نیست و هیچ چیزی در این زمینه از جمله راه حل های تاریخی یا امتیازدهی های بزرگ بی فایده خواهد بود.

لیبرمن با بیان اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی را امضا نخواهد کرد و همانطور که تهدید کرده از سمت خویش استعفا نخواهد کرد، گفت: امضای یک توافقنامه موقت طولانی مدت تنها راه حل [مناقشه با فلسطین] است.

وی درباره موضوع شهرک سازی گفت: هیچ توجیهی برای توقف شهرک سازی وجود ندارد و ما هرگز با تعلیق شهرک سازی برای شش یا سه ماه و یا حتی یک دقیقه موافقت نخواهیم کرد.

اظهارات لیبرمن در حالی مطرح می شود که تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی 11 شهریور مذاکرات مستقیم سازش را آغاز کردند و مقامات فلسطینی توقف شهرک سازی را شرط ادامه مذاکرات اعلام کرده اند.