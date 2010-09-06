برپایی نظم عادلانه جهان را از سقوط نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب در دیدار جمعی از سفرای مقیم کشور قطر اظهار داشت: جهان بدون یک نظم واحد انسانی و عادلانه قادر به ادامه حیات نیست و امروز گسترده‌ترین ارتباطات اجتماعی وجود نظم واحد را مورد تأیید قرار داده نظمی که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جهان را سامان دهد.

وی با بیان اینکه نظام موجود در جهان پاسخگوی نیازهای بشریت نیست، خاطر نشان کرد: نظام حاکم بر جهان برآمده از کینه‌ورزی‌ها و جنگ‌های خانمان برانداز است و در طول دهه‌های گذشته نتوانسته است امنیت، رفاه و صلح پایدار را برای بشریت به ارمغان آورد.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد:‌ ظلم‌ها ،بی‌عدالتی‌ها و زخم‌هایی که در جهان وجود دارد حاصل نظامات ظالمانه حاکم بر جهان است و روح بشر را می‌آزارد. امروز از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکا مشکلات سیاسی و اقتصادی بسیاری وجود دارد که نظام موجود قادر به حل این مشکلات نیست. وجود بیش از سه میلیون فقیر در جهان حاصل نظام برآمده از جنگ اول و دوم جهانی است این نظام نتوانست است پس از گذشت شصت سال مساله فلسطین را حل کند و اخیراً نیز در رفع مشکلات عراق و افغانستان عاجز مانده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز جهان نیازمند نظم جدیدی است، گفت: باید نظم جدید مبتنی بر عدالت، دوستی و احترام به ملت‌ها و نوع انسان‌ها باشد. نظمی که آزادی حقیقی، رفاه حقیقی و پیشرفت را برای همه ملت‌ها به ارمغان آورد. نظمی که مانع اشغالگری و آدم‌کشی شود در این نظم باید تک‌تک انسان‌ها محترم بوده و از حقوق برابر برخوردار باشند.

رئیس جمهورافزود: در نظم جدید نباید ملت‌ها به پیشرفته، عقب‌مانده، توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شوند و نباید در آن عده خاصی از حقوق بالاتر و ویژه برخوردار باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نظامی آمریکا در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: صدام برای مدت‌ها مورد حمایت کسانی بود که بعدها علیه وی لشکرکشی کردند. صدام سنگین‌ترین جنگ را علیه ملت ایران به راه انداخت و در این جنگ از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و تمام قوانین جنگی را زیر پا گذاشت، اما صدام با چنین شرایطی مورد حمایت دولت‌هایی بود که بعدها آنها به بهانه اسقاط صدام و کشف سلاح‌های ممنوعه به این کشور حمله کردند. در این حمله نظام موجود بر جهان و سازمان‌های برآمده از آن غائب بودند به طوری که سازمان ملل بعد از اشغال عراق مجوز صادر کرد. همچنین پس از سقوط صدام و عدم کشف سلاح در عراق ،آمریکایی‌ها با ماندن در این کشور به عراق لطمه زدند بنابراین این نظم باید جای خود را به نظم جدیدی بدهد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه باید سیستم و نظام جدید جهانی برآمده از ارزش‌های الهی، صلح پایدار، دوستی و امنیت باشد، خاطر نشان کرد: وجود چنین نظمی نیازمند حضور و نقش‌آفرینی همه ملت‌ها است و صلح و امنیت پایدار جز براساس عدالت، محبت و دوستی امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر مشارکت همه کشورها در برپایی نظم جدید جهانی تصریح کرد: اگر بپذیریم که امتیاز وتو در شورای امنیت در مقطعی برای ایجاد امنیت در جهان مفید بوده است اما با گذشت چندین سال اثبات شد که این امتیاز خود عاملی برای تبعیض، تجاوز و تضییع حقوق ملت‌ها است و به ابزاری برای جنایت جنایتکاران تبدیل شده است.

رئیس جمهور با اشاره به جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه اظهار داشت: مردم غزه در حالی که در خانه و سرزمین خود به زندگی مشغول بوده و به خاک کسی تجاوز نکرده بودند، مورد سنگین‌ترین قرار گرفته و بیش از 1300 نفر کشته شدند که بیش از 500 نفر از آنها زن ها و کودکان بی‌گناه بودند در این شرایط امتیاز وتو مانع از آن شد که شورای امنیت که مسئول صیانت از حقوق ملت‌ها است جلوی تجاوز رژیم صهیونیستی را بگیرد.

وی افزود: متجاوزین صرفاً هنگامی که از نتیجه کشتار مردم غزه مایوس شدند و در همه جهان بر علیه آنان تظاهرات گسترده مردمی برپا شد، کشتار در غزه را متوقف کردند و نظام موجود در شورای امنیت و امتیاز وتو قادر به جلوگیری از کشتار آنان نبود.

احمدی‌نژاد حمله به کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه در آب‌های آزاد را برخلاف قوانین سازمان ملل دانست و تصریح کرد: در حمله به این کشتی عده‌ای کشته و زخمی شدند در حالی که این کشتی حامل کمک‌ به انسان‌هایی بود که بیش از سه سال در خانه خود از آب، غذا و دارو محروم بودند.

وی با بیان اینکه نظام موجود در جهان به پایان راه رسیده است، گفت: برای نظام حاکم بر جهان ،امکان بقا وجود ندارد زیرا در همه عرصه‌ها شکست خورده است بحران اقتصادی فعلی در دنیا نیز حاصل این شکست است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره چپاول ثروت‌ کشورهای آفریقایی توسط زورگویان و استعمارگران اظهار داشت: سرزمین آفریقا سرشار از معادن و ذخایر گوناگون است در گذشته از آفریقا در دوران بردگی استفاده کردند و امروز نیز برده‌داران گذشته به غارت ذخایر و معادن آفریقا مشغول هستند این در حالی است که بسیاری از کشورهای آفریقایی در فقر به سر می‌برند.

وی دلیل بحران اقتصادی حاکم بر جهان را اقدامات غلط و سوء استفاده کلان سرمایه‌داران غربی دانست و خاطر نشان کرد: استعمارگران تلاش می‌کنند، زیان های بحران اقتصادی را از جیب سایر ملت‌ها برطرف کنند و کسری بودجه خود را به کشورهای مستقل و ملت‌های ضعیف منتقل و ثروت‌ها آنها را به جیب سرمایه‌داران جهان ببرند.

احمدی‌‌نژاد گفت: براساس گزارش سازمان ملل بیش از یک میلیارد انسان در جهان، توانایی تهیه یک وعده غذا را برای ادامه حیات خود ندارند این در حالی است که اگر کسری بودجه آمریکا نبود آنها هیچ مشکلی نداشتند.

وی به هزینه‌های بالای حضور نظامی در افغانستان اشاره کرد و گفت: جنگ در افغانستان نزدیک به 300 میلیارد دلار هزینه داشته است این جنگ به بهانه وقوع حادثه‌ای در نیویورک اتفاق افتاد در حالی که هیچگاه عامل اصلی آن حادثه مشخص نشد زیرا به گروه‌های حقیقت‌یاب اجازه بررسی موضوع را ندادند و پس از آن هم با تبلیغات گسترده منطقه را محکوم کردند و از پنهان شدن تروریست‌ها در افغانستان سخن گفتند و بدین شکل به افغانستان حمله کردند. در حالی که ادعا شد در برج‌های دوقلو سه هزار نفر کشته شدند در افغانستان 110 هزار نفر کشته شدند. نتیجه چنین اقداماتی، گسترش دایره تروریست‌ها در منطقه بود و این همه حاصل نظام موجود در جهان است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: کمک به ایجاد نظم جدیدی مبتنی بر انسانیت در جهان مسئولیت همه ملت‌ها و انسان‌های آزاده و صلح‌طلبان است البته باید سازوکارهای مناسب و عادلانه‌ای برای برپایی چنین نظمی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه شاید اولین گام برای برپایی نظم جدید تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل باشد، خاطر نشان کرد: ایجاد چنین تغییری ضروری است که البته باید همه ملت‌ها در ایجاد آن مشارکت کرده و نظمی عادلانه و انسانی را جایگزین کنند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال سفیر افغانستان و قطر درباره روابط ایران و افغانستان گفت: رابطه ایران و افغانستان بسیار عمیق و برادرانه است زیرا دو کشور در یک حوزه تمدنی زندگی می‌کنند اکنون سه میلیون نفر از مردم افغانستان در ایران زندگی می‌کنند و یک میلیون نفر نیز در حال تردد هستند.

وی افزود: روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان مثبت و رو به گسترش است و روابط سیاسی دو کشور نیز بسیار پایدار می‌باشد. ایران معتقد است مردم افغانستان قادر به اداره کشور خود هستند و نیازی به حضور نیروهای ناتو و نیروهای نظامی بیگانگان در این کشور نیست زیرا امروز افغانستان دارای مجلس و دولت قانونی است و باید به مردم افغانستان اجازه دهند تا کشور خود را اداره کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به هزینه 300 میلیارد دلاری در جنگ افغانستان تصریح کرد: بودجه کشور افغانستان در سال 2 میلیارد دلار است حتی اگر 50 میلیارد دلار از این 300 میلیارد دلار به کشور افغانستان اختصاص می‌یافت دیگر نیازی به جنگ و سلاح نیست. افغانستان نیازمند انسانیت است و باید به شخصیت و فرهنگ این کشور احترام گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سیل زدگان در پاکستان اظهار داشت: در حالی که برخی از کشورها قادر نیستند کمک‌های انسانی را به مردم پاکستان برسانند در طول یک روز چندین بمب را در افغانستان و پاکستان خالی می‌کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه افغانستان راه حل نظامی ندارد، خاطر نشان کرد: راه حل افغانستان، انسانی است و امروز رییس‌جمهور این کشور نیز در جهت ایجاد وحدت و همدلی در افغانستان حرکت می‌کند.

وی افزود: اگر به جای حمله به افغانستان، تروریست‌ها را به کشورهای منطقه معرفی می‌کردند دولت‌های منطقه خود با آنها برخورد می‌کردند همانطور که ایران با تروریست شروری به‌نام ریگی برخورد کرد اما آنها به دنبال اهداف دیگری هستند زیرا شوروی پس از حمله به افغانستان نقشه معادن افغانستان را تهیه کرد و اکنون آمریکایی ها این نقشه را با خود برده و در اختیار دولت افغانستان قرار نداده‌اند.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر روابط مناسب و برادرانه ایران با کشورهای مستقل، دولت‌های منطقه و بسیاری از کشورهای جهان تصریح کرد: ایران تنها رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت آمریکا هم به‌طور یکجانبه رابطه خود را با ایران قطع کرده است و در حالی که سی سال است با ایران رابطه ندارد، از تحریم دفاع می‌کند و در حقیقت با این اقدام خود دیگران را تحریم‌ می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت منطقه خلیج فارس گفت: این منطقه مهم‌ترین منطقه انرژی دنیا و چهارراه ارتباطی دنیاست و از قرن‌های گذشته، استعمارگران به دنبال تسلط بر این منطقه بوده‌اند اما امروز زمینه تسلط آنها وجود ندارد و تلاش می‌کنند بین کشورهای منطقه با فریبکاری اختلاف انداخته و با دروغ‌پراکنی و ایجاد بدبینی فرصتی را برای خود ایجاد کنند این در حالی است که کشورهای منطقه صدها سال در کنار یکدیگر زندگی کرده و دارای یک ریشه و فرهنگ هستند البته این‌گونه طراحی‌های سلطه‌گران با هوشیاری ملت‌ها و دولت‌های منطقه بی‌تأثیر خواهد بود.

احمدی نژاد درباره روابط ایران و قطر اظهار داشت: امروز میان ایران و قطر روابط برادرانه و عمیقی وجود دارد البته همه کشورهای همسایه با ایران از روابط صمیمانه و دوستانه‌ای برخوردار هستند. امروز همه دولت‌ها و ملت‌های منطقه از نقشه‌ها و ترفندهای دشمنان آگاه هستند و می‌دانند که دشمنان فقط به دنبال چپاول انرژی و منافع منطقه هستند.

وی با اشاره به شکل‌گیری همدلی ویژه‌ای میان کشورهای منطقه، گفت: با شکل‌گیری همدلی میان کشورهای منطقه جایی برای استعمارگران در منطقه وجود نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مواضع هوشمندانه امیر قطر درباره مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: مواضع امیر قطر در موضوع فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان و همچنین موضوعات بین‌المللی بسیار هوشمندانه، عمیق و در جهت تقویت همگرایی اسلامی است و ایران از این مواضع دفاع کرده و در کنار کشور قطر قرار دارد.

وی تأکید کرد: آینده از آن ملت‌های مستقل، عدالت‌خواهان و آزادیخواهان حقیقی است و بی‌تردید در آینده سرود آزادی، عدالت، عشق و محبت در سراسر جهان نواخته خواهد شد.



