تنها ملت ایران توان برپایی نظم عادلانه را در جهان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب در دیدار نخبگان و ایرانیان مقیم قطر با بیان اینکه امروز ماموریت و مسئولیت ملت ایران بسیار سنگین است خاطر نشان کرد: نقش ایران در تاریخ تمدن، فرهنگ و علم و نیز صیانت از ارزش‌های انسانی بسیار برجسته است و هیچ ملتی به اندازه ملت ایران در تولید علم و برپایی فرهنگ نقش نداشته است.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: ملت ایران در طول تاریخ به مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان پرداخته است و امروز نام ایران در میان ملت‌های گوناگون امیدآفرین است.



رئیس‌جمهور با اشاره به بلندآوازه بودن نام ایران در جهان تصریح کرد: هنگامی که نام ایران در جهان مطرح می شود ویژگی های برجسته ای مانند ارزش‌های الهی، فرهنگ، هنر، علم و ادب به اذهان ملتها متبادر می‌شود.



دکتراحمدی‌نژاد گفت: در 31 سال گذشته همه قدرت‌های درجه یک دنیا تلاش کردند از مطرح شدن نام ایران در دنیا جلوگیری کنند و در حالی که در هشت سال جنگ تحمیلی سیم خاردار را در اختیار ایران قرار نمی‌دادند صدام را به پیشرفته ترین سلاح ها تجهیز می‌کردند زیرا آنها تصور می‌کردند می‌توانند جلوی شکوفایی ملت ایران را بگیرند اما دشمنی‌های آنان موجب پیشرفت و فشارهای آنها موجب افزایش قدرت ایران شد و همچنین اعمال تحریم‌های گوناگون، ایران را در عرصه‌های گوناگون به موفقیت رساند.



وی در ادامه با اشاره به روابط ایران و قطر گفت: مناسبات دو کشور برادرانه، دوستانه و رو به گسترش بوده و در مهمترین موضوعات منطقه ای و بین المللی دارای دیدگاه های واحدی هستند و امروز نیز برای حل مشکلات و خنثی کردن طراحی‌های دشمنان در منطقه برنامه های مشترکی را پیگیری می کنند.



رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت‌های ایران در بخش علم و فناوری اظهار داشت: ایران پیشرفت‌های بسیاری را در بخش‌های علمی داشته است به گونه‌ای که در بیشتر بخش‌ها جزء چند کشور اول دنیا می‌باشد.



دکتراحمدی‌نژاد گفت : در مقطعی دشمنان تلاش داشتند ایران را در منطقه منزوی کنند، اما با خنثی شدن طراحی‌های آنان، امروز ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است البته هنگامی که دشمنان به این قدرت ایران اعتراف می‌کنند یعنی اینکه کشورمان جزء کشورهای اول جهان است.



رئیس‌جمهور پیشرفت علمی ایران را در دنیا خیره کننده دانست و گفت: اگر ایرانیان فرصت پیدا کنند به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کرده و راه را برای پیشرفت دیگر کشورها باز می‌کنند زیرا هم به لحاظ سابقه تاریخی و هم به لحاظ توانمندی‌ در سطح بالایی قرار دارند.



دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: ایرانیان در هر جای دنیا که باشند سفیر فرهنگ ایران زمین یعنی یگانه پرستی هستند. ملت ایران هیچگاه بت‌پرست نبوده و همیشه یگانه‌پرست و طرفدار صلح، عدالت و مظلومان بوده است.

گفتنی است ایرانیان مقیم کشور قطر در گفت‌وگویی صمیمانه با رییس جمهور مشکلات خود را مطرح کردند و دکتر احمدی‌نژاد نیز به بررسی این مشکلات پرداخت.



همچنین در این دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه، نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رییس‌جمهور حضور داشتند که بطور جداگانه مسایل و مشکلات ایرانیان مقیم قطر در زمینه‌های گوناگون را مورد رسیدگی قرار دادند.

