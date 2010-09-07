سالانه 130 هزار مورد حیوان گزیدگی در ایران رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل تابستان به واسطه افزایش مسافرتها و حضور بیش از پیش کودکان و نوجوانان در فضاها و محیطهای عمومی و... میزان صدمات جسمی ناشی از حیوان گزیدگی بیشتر شود.

به گفته دکتر سوسن سیمایی، عضو هیئت علمی بخش هاری انستیتو پاستور ایران، آلودگی ناشی از حیوان گزیدگی در همه استانها وجود دارد اما این وضعیت در استانهای شمالی، کرمان و فارس بیشتر بوده و دلیل آن وجود حیوانات بیشتر و عدم کنترل بیماری در حیوانات این مناطق است.

هاری بیماری ویروسی دستگاه عصبی مرکزی است که موجب مرگ صد درصد فرد مبتلا می شود در صورتی که تمام موارد ابتلا به آن قابل پیشگیری است. این بیماری به دلیل احتمال بروز همه گیری در دامها و کشندگی صد درصد انسان، سبب رعب و وحشت جامعه می شود.

سالانه بالغ بر 55 هزار نفر به دلیل ابتلا به هاری در دنیا فوت می کنند که بیشتر موارد آن در کشورهای آفریقایی با 24 هزار مرگ و آسیایی با 31 هزار مرگ اتفاق می افتد.

کودکان و نوجوانان به عنوان بیشترین گروه در معرض خطر ابتلا به حیوان گزیدگی و هاری قرار دارند و این در حالی است که مهمترین علت ابتلا به هاری عدم کنترل بیماری در سگها است.

حیوانات وحشی مخزن اصلی هاری در دنیا هستند. طبق گزارشهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه 10 میلیون نفر به دنبال حیوان گزیدگی تحت درمان پیشگیری از هاری قرار می گیرند.

در ایران از هر هزار نفر جمعیت سالانه حدود دو نفر دچار حیوان گزیدگی می شوند که در صورت عدم مراقبت و درمان پیشگیری به موقع، احتمال ابتلا به هاری در آنها وجود دارد. این میزان در برخی استانها تا بیش از 6 مورد افزایش دارد.

مخزن اصلی هاری در ایران گوشتخواران وحشی بوده که سبب ابتلا سگ و حیوانات اهلی به خصوص دامها می شود. گربه به بیماریهاری بسیار حساس است و موارد ابتلا آن در سالهای اخیر در شهر تهران مشاهده شده است.

عضو هیئت علمی بخش هاری انستیتو پاستور ایران با اشاره به وجود 300 مرکز ضد هاری در کشور که بدون هیچ محدودیتی آماده پذیرش و درمان افرادی هستند که دچار گزیدگی می شوند، گفت: در سال 2008 میلادی بالغ بر 131 هزار و 413 نفر در کشور به وسیله حیوانات مشکوک به هاری گزیده شده اند و در سال 1387 تعداد هفت نفر در اثر این بیماری فوت کردند که علت فوت آنان نیز به دلیل عدم مراجعه به مرکز درمان و تزریق واکسن و سوم ضد هاری بوده است.

این در حالی است که معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفته است که بیماری هاری سالیانه بالغ بر 150 میلیون تومان خسارت به دامهای کشور می زند و سالیانه به طور متوسط 300 هزار قلاده سگ واکسینه می شوند که این رقم در برنامه پنجم به بیش از 400 هزار قلاده خواهد رسید.

بر اساس اعلام اداره بیماریهای قابل انتقال میان انسان و حیوان وزارت بهداشت، در سال گذشته چهار نفر به علت ابتلا به هاری در کشور فوت کردند.