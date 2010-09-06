بهره برداری از 90 واحد تولیدی در شهرک صنعتی خراسان شمالی

سید وحید سیدزادگان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: با راه اندازی این واحدهای صنعتی برای بیش از هزار و 300 نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی حجم سرمایه گذاری در این واحدهای تولیدی را 467 میلیارد و 648 میلیون ریال عنوانکرد و بیان داشت: از این تعداد واحد تولیدی برای 71 واحد پروانه بهره برداری صادر شده است.

سیدزادگان همچنین از کسب رتبه ششم شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران خبر داد و گفت: این شرکت موفق شد با ایجاد زیرساختهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و رشد صد درصدی، از رتبه سی ام در سال 87، به رتبه ششم در سال 88 ارتقاء یابد.

وی افزود: با تلاش و کوشش حوزه حقوقی، هم اکنون این شرکت، در وضعیت اسناد مالکیت، اسناد واخواستی و دریافتی، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی نسبت به سال 87 و قبل از آن جزء برترین شرکتهای استانی است.

سیدزادگان بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط و افزایش تولیدات و خدمات برای کسب سهم بیشتر بازار و بهبود بهره وری تاکید کرد و گفت: در این راستا، خدمات نرم افزاری همچون برگزاری دوره های آموزشی، تورهای صنعتی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری، راه اندازی اتاق فکر، کمکهای فنی و اعتباری در سال 88 همزمان با تامین خدمات زیربنایی به صنایع کوچک و متوسط ارائه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به روند روبه رشد استان و حمایت و همکاری مسئولان و دستگاههای مربوط و تعالی صنعتی در استان، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بتواند ضمن حفظ موقعیت و موفقیتهای موجود، به ارتقاء و رشد بیشتر در این راه نائل شود.