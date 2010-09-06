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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

با کاروان 43 نفره /

تیم فوتبال پوهانگ نوزدهم شهریورماه وارد اصفهان می‌‌شود

تیم فوتبال پوهانگ نوزدهم شهریورماه وارد اصفهان می‌‌شود

تیم فوتبال پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی برای دیدار با ذوب آهن صبح روز جمعه نوزدهم شهریورماه وارد اصفهان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 43 نفره تیم فوتبال پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی حریف تیم ذوب آهن ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 11 صبح روز جمعه نوزدهم شهریورماه وارد فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان می‌شود.

کاروان قهرمان دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا پس از ورود به فرودگاه اصفهان توسط گروه تشریفات باشگاه ذوب آهن و با اسکورت ویژه به هتل کوثر منتقل خواهند شد.

طبق برنامه اعلام شده، کادرفنی تیم پوهانگ روزجمعه را به بازیکنان این تیم استراحت داده و از روز شنبه بیستم شهریورماه تمرینات این تیم در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز می‌شود. همچنین طبق قوانین AFC آخرین تمرین این تیم پیش از دیدار با ذوب‌آهن ساعت 18:30 دقیقه روز سه‌شنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.

تیم نظارت و داوری این مسابقه هم روز شنبه بیستم شهریور وارد اصفهان شده و در هتل عباسی مستقر می‌شوند. "گوتام کار" از هند ناظر ویژه AFC این بازی است و "احمد علی الطریفی" از عربستان بر عملکرد داوران نظارت می‌کند. "محمد عبدالله الهلال" از عمان به همراه "عبدالله سالم راشد خالد" از بحرین و "ولید غنیم البلوشی" از عمان هم داوران این مسابقه هستند.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1146464

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