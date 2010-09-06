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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

در سلیمانیه صورت گرفت؛

رایزنی طالبانی و دانایی فر/ تاکید بر سرمایه گذاری ایران در عراق

رایزنی طالبانی و دانایی فر/ تاکید بر سرمایه گذاری ایران در عراق

سفیر ایران در بغداد شب گذشته با رئیس جمهور عراق دیدار و درباره سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در عراق رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، حسن دانایی فر شب گذشته با جلال طالبانی در سلیمانیه دیدار کرد. در این دیدار راه های توسعه روابط بغداد و تهران در تمامی زمینه ها به گونه ای که در راستای منافع عالی دو ملت دوست باشد و تحولات سیاسی عراق بررسی شد.

طالبانی بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران از طریق فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت های ایرانی در عراق تاکید کرد.

دانایی فر نیز بر ضرورت توسعه همکاری و هماهنگی میان دو کشور در تمامی زمینه ها و انتقال به مرحله جدیدی از روابط و حمایت ایران از عراق جدید و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.

دانایی فر و هیئت همراه وی همچنین در مراسم افطار جلال طالبانی شرکت کردند.

کد مطلب 1146469

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