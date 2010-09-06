سامانه 137 شهرداری ساری ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی صبح دوشنبه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر ساری گفت: شهرداری سامانه 137 در حوزه خدمات شهری را پیگیری کند تا مردم، مشکلات خود را از طریق سامانه به اطلاع شهرداری برسانند.

وی به موضوع ساماندهی تبلیغات هیئتهای مذهبی در شهر اشاره کرد و افزود: در هفته های اخیر هیئتهای مذهبی گله هایی در خصوص نصب بنر و پارچه داشتند.

رضایی خاطرنشان کرد: گلایه این افراد از وجود تبعیض بین هیئتها بود که شاهد بی انضباطی در نصب پارچه ها بودند.

عضو شورای شهر ساری از عدم حضور استاندار و مسئولان استانی در مراسم کلنگ زنی پل زیرگذر زغال چال گله کرد و افزود: آقایان به دلایل مختلف در این مراسم شرکت نکردند تا لغو شود.

سید علی بهروش یادآور شد: در استانداری مسائلی پیش آمده که از اتحاد و یکرنگی اعضای شورا بهره نمی برند.

دیگر عضو شورای شهر ساری اظهار داشت: با وضعیت مالی شهرداری، پروژه پل زغال چال به سرانجام نخواهد رسید.

فرامرز نقیبی با اشاره به اینکه کل ساری در حال فدا شدن برای اجرای چند پروژه است، افزود: ممکن است پروژه پل زیرگذر زغال چال نیز پس از شروع به کار، نیمه کاره بماند و بهتر است تصمیمات به صلاح مردم ساری باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صلاح نیست که این پروژه آغاز به کار کند، خاطرنشان کرد: بهتر است که پروژه کمربندی شمالی را به سرانجام برسانیم که متاسفانه دولت با 17 میلیارد تومان پیمانکار انتخاب کرده در حالی که منابع مالی مشخصی وجود ندارد.

این عضو شورای شهر ساری به فیش های برق نیز اشاره کرد و اظهار داشت : نمایندگان استان گیلان با وزیر نیرو رایزنی هایی مبنی بر کاهش تعرفه برق به علت گرمای بیش از حد هوا داشتند تا مانند مناطق جنوبی فقط قسمتی از هزینه های برق در ماه های گذشته محاسبه شود اما نمایندگان مازندران معلوم نیست چه می کنند.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری گفت: به هر طریق ممکن باید در خصوص فیش های برق وارد شویم.

میرصالح صالحی نیا خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مردم هستیم و سکوت در این زمینه، خیانت به مردم است.

وی گفت : مدیرعامل شرکت برق و استاندار باید پاسخگو باشند که یک فرد بازنشسته چگونه فیش برق 200 هزارتومانی را پرداخت کند.

اعضای شورای شهر در مسئله فیش های برق هم عقیده بودند و محمد دامادی نیز در این خصوص اظهار داشت: فیشهای غیرمنصفانه برق، جای سکوت را برای هیچ مسئولی به جا نمی گذارد و سکوت مسئولان خیانت است.

این عضو شورای شهر ساری افزود: مردم مازندران هنوز خاطره زمستان سال 86 را فراموش نکرده اند و باز هم می بینیم که در فصل برداشت برنج، طبق سنوات گذشته وزارت بازرگانی سیاست واردات برنج را در دستور کار قرار داده است.

وی یادآور شد: دوستان وزارت نیرو چه توقعی از دستان پینه زده و پاهای در گل فرو رفته کشاورزان دارند که خواب های سنگین دیده اند.

.سید جمال باقری گفت: انتقادم از اعضای شورا است که چنانچه شهرداری درخواستی دارد با تانی و تفکر بیشتری نسبت به موافقت یا عدم موافقت اظهار نظر کنند.