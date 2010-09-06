پذیرش ایران هسته ای بهتر از دیگر گزینه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به خطرناک بودن گزینه نظامی علیه ایران به قلم "پائول ولی" نوشت: پیش از این در افغانستان و عراق سناریویی مشابه وجود داشت. افغانستان را به عنوان تهدیدی استراتژیک محکوم کردند، فرض بر این بود که "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در این کشور پنهان شده است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می نویسد: هنگام حمله به عراق نیز این طور فرض می شد که "صدام حسین" دارای سلاح های کشتار جمعی است و هم اکنون این ادعا وجود دارد که ایران در حال ساخت بمب هسته ای است و به همین دلیل تحریم هایی علیه این کشور اعمال شد و اکنون صحبت از ماجراجویی است.

به نوشته ایندیپندنت، ایران در حال توسعه برنامه هسته ای خود برای دستیابی به انرژی است. تهران اخیرا به کمک روس ها سوخت گذاری اولین نیروگاه هسته ای خود را در بوشهر آغاز کرده است.

این روزنامه انگلیسی با بی اعتنایی به تاکید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر موضع شفاف هسته ای ایران و در مقایسه ای نابرابر میان برنامه صلح آمیز هسته ای تهران و کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی مدعی می شود: تهران همواره گزارشها را در خصوص ساخت بمب هسته ای رد کرده، اما می توان حدس زد که چرا ایرانی ها همواره بر استفاده از انرژی هسته ای تاکید داشته اند. روسیه که همسایه شمالی ایران است، بمب هسته ای دارد، هند و پاکستان نیز که همسایه شرقی این کشور هستند، بمب هسته ای دارند. تل آویو که در غرب ایران است، 400 کلاهک هسته ای دارد و از زمانی که رژیم صهیونیستی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای امتناع ورزیده و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس ندادند، هیچ کس شمار دقیق بمب های هسته ای این رژیم را نمی داند.

ایندیپندنت در ادامه این مطلب بر اساس ادعای غربیها درباره برنامه اتمی ایران می نویسد: بدون شک، دست نیافتن تهران به سلاح هسته ای بهتر است چرا که این موضوع می تواند باعث بی ثباتی و ایجاد مسابقه تسلیحاتی در منطقه با عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و ترکیه شود.

این روزنامه انگلیسی با اذعان به تاکید رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران می نویسد:اما بیشتر کارشناسان استراتژیک حتی در رژیم صهیونیستی بر این باورند که ایران در صورت دارا بودن از سلاح هسته ای از آن برای مقابله به مثل استفاده خواهد کرد نه حمله. در همین حال "محمد البرادعی" رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی سال گذشته تاکید کرد که هیچ مدرک معتبری در این خصوص که ایران در حال ساخت بمب هسته ای است، وجود ندارد.

همچنین پنتاگون اعلام کرده که حمله به تاسیسات هسته ی ایران نتایج خطرناک و بدتری را در مقایسه با زندگی با ایرانی ها و قابلیت های هسته ای این کشور در بر دارد.

این روزنامه انگلیسی در پایان می نویسد: این موقعیتی نیست که به رهبران جهان توصیه می شود و اقدام نظامی علیه ایران باعث بی ثباتی در جهان می شود.