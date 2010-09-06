انتشار اطلاعیه آزمون دکتری بر خلاف نظر وزارت علوم/ دلایل معاون دانشگاه تهران

مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در حالیکه این امر از سوی وزارت علوم منع شده است گفت: دانشگاه تهران طبق روال هر ساله و قبل از اعلام وزارت علوم، اطلاعیه اولیه پذیرش دانشجوی دکتری را منتشر کرد و سپس در زمان خودش جزئیات بیشتر این آزمون را از طریق سایت منتشر می کند. این اطلاعیه قبل از اعلام وزارت علوم منتشر شده بود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه چنین موردی ازطرف وزارت علوم باید به دانشگاهها ابلاغ رسمی شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: از سوی دیگر اجرای روش متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری که از طرف وزارت علوم اعلام شده است برای دانشگاهها روشن نیست. پذیرش دانشجوی دکتری نیز فرایند طولانی است و دانشگاهها نمی توانند یک شبه این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه دیدگاههای دانشگاهها باید در این زمینه شنیده و خطاها اصلاح شود گفت: شیوه نامه دقیقی برای اجرای برگزاری آزمون متمرکز دکتری به ما نرسیده است. از یک طرف بحث آزمون عمومی مطرح می شود که در برخی کشورهای دنیا مرسوم است اما از سوی دیگر بسیاری از جوانب طرح برای دانشگاهها مشخص نشده است.

قمصری اضافه کرد: همچنین وزارت علوم هر ساله از دانشگاهها می خواهد نسبت به اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری اقدام کنند و تا اردیبهشت اسامی پذیرفته شدگان را برای گزینش به وزارت علوم اعلام کنند این درحالی است که هنوز جزئیات برگزاری آزمون مشخص نیست.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: از این رو ما بر اساس برنامه زمانی و طبق سنوات گذشته نسبت به انتشار اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری اقدام کردیم.

به گزارش مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم چندی پیش به دانشگاهها و پژوهشگاههای مجری دوره های دکتری اعلام کرد که از صدور اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره دکتری برای سال تحصیلی 91-90 خودداری کنند.

این اطلاعیه به دنبال بررسی طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکز و دو مرحله ای ابلاغ شده است.



وزارت علوم همچنین اعلام کرد با توجه به اینکه شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری در دست بررسی است لذا قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری آزمون ورودی دوره های دکتری باید از صدور اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری برای دوره جدید خودداری شود.