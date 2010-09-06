ولی‌الدین مصلحتی در گفتگو با مهر گفت: در سالهای 84 تا 88 حدود 600 روستا به سازمان انرژی‌های نو معرفی شد تا از طریق انرژی‌های تجدید پذیر صاحب برق‌ شوند. بر این اساس، حدود 20 میلیارد ریال پنل از کارخانجات تولید کننده داخلی خریداری شده است.

مجری طرح برق‌رسانی روستایی افزود: سال گذشته 3 روستای بالای 20 خانوار از طریق انرژی‌های نو صاحب برق‌ شدند که پس از برگزاری جشن اتمام برق‌رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار در کشور و دستور رئیس جمهور، امسال بالغ بر 51 روستا از استانهای کردستان، سمنان، هرمزگان، خوزستان،‌ آذربایجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر از طریق انرژی‌های نو صاحب برق‌ می‌شوند.

وی تصریح کرد: تا پیش از دستور رئیس جمهور، 636 روستا برای برق‌رسانی هدف گذاری شده بود که این رقم با تاکید رئیس جمهور به یکهزار روستا افزایش یافت، از این رو سهم روستاهایی که از طریق انرژی‌های نو صاحب برق خواهند شد نیز افزایش می یابد.

به گفته مصلحتی، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از جمله قیمت برق، پیش بینی می‌شود سرمایه گذاری در زمینه به کارگیری انرژی‌های نو در برق‌رسانی نیز با استقبال بیشتری مواجه شود.