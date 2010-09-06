دکتر استفان استروفسکی کارشناس حیات وحش و مشاور بین المللی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در حاشیه نشست خبری خود به مناسبت روز ملی یوز ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: از هم گسیختگی زیستگاههای یوز مسئله مهمی است که در تجربیات من در زیستگاههای مختلف نیز همین مسئله دیده می شود.

وی افزود: یوزپلنگ به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر بفرد خود را با تمامی شرایط غیر قابل پیش بینی سازگار می کند. نشانه هایی وجود دارد که یوز در شرایط بارندگیهای شدید در کویر و خشکسالی های شدید چند ساله و شرایط عادی توانسته در زیستگاههای کویری زیست کند و از نقطه ای به نقطه دیگر برود.

این کارشناس ارشد حیات وحش اضافه کرد: اصلا جای تعجب ندارد که یوز در زیستگاهی در بافق یزد 120 هزار هکتار جابجا شود و در منطقه توران دیده شود که این رکورد به وسیله رادارها و ردیابهای ماهواره ای که به بدن یوز نصب بود ثبت شده است. در واقع این مسئله نشان می دهد که یوز مشکل زیستگاه در ایران ندارد.

استروفسکی اظهار داشت: یک یوز در طول عمر خود می تواند هزاران کیلومتر در مناطق مختلف به شکلهای مختف جابجا شود و به همین دلیل هم هست که برآورد جمعیت یوزها کار مشکلی است.

وی تاکید کرد: یوز ایرانی در حال حرکت است ولی مشکل جادههای مواصلاتی که از زیستگاههای آنها عبور کرده تهدیدی برای جمعیت محدود آنها است.

آمار یوز آسیایی که تنها در ایران زنده مانده است به دلیل وجود مشکلاتی به طور دقیق مشخص نیست اما طبق گفته کارشناسان و مدیران پروژه حفاظت از یوز آسیایی تعداد این گونه بین 70 تا 120 یوز برآورد شده که در 14 زیستگاه پراکنده اند. با این حال تنها 10 زیستگاه یوز تحت مدیریت پروژه حفاظت از یوز آسیایی است.