جنگ در عراق ادامه دارد/ افکارعمومی فریب ادعاهای آمریکا را نخورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عمان امروز در مقاله ای با عنوان "فریب افکار عمومی و جنگی که به پایان نرسیده است" به بررسی وضعیت کنونی عراق و ادعای سردمداران آمریکایی در قبال این کشور پرداخت.

دراین مقاله آمده است: طی هفته گذشته و به مناسبت اعلام عقب نشینی نظامیان آمریکایی ازعراق رسانه های گروهی درتلاش برای تغییر نظر افکار عمومی آمریکا در قبال موضوع جنگ عراق برآمدند.

اما این درحالی است که 6 ماه بعد از شروع جنگ کشتار بیگناهان در عراق به امری روزمره تبدیل شد و براساس نظر سنجی ای که موسسه "زاگبی" انجام داد شمار زیادی از عراقی ها اعم از شیعه و سنی از حضورآمریکایی ها در عراق ناراضی هستند.

آنان آمریکایی ها را عناصری اشغالگر می دانند نه فعالان آزادی و دموکراسی آنگونه که سران آمریکایی مدعی هستند.

به نوشته الوطن با وجود اینکه نیروهای رزمی آمریکایی ازعراق عقب نشینی کردند اما جنگ در این کشور به پایان نرسیده است و عراق همچنان کشوری اشغال شده و بی ثبات است .

این روزنامه می افزاید: هزاران کشته و صدها هزار مجروح رهآورد حمله آمریکا به عراق بود که مسئولیت این فاجعه تنها متوجه آمریکا است.

الوطن درپایان می نویسد: حقیقت امر این است که قصه به پایان نرسیده بلکه باید مسئولان واقعی به وجود آورنده فاجعه ای که عراقی ها امروز با آن دست و پنجه نرم می کنند و کسانی که مسبب اصلی مرگ هزاران بیگناه شدند مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.