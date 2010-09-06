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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

اسکان هر خانوار عشایر در ایلام نیازمند 65 میلیون تومان است

اسکان هر خانوار عشایر در ایلام نیازمند 65 میلیون تومان است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: اسکان هر خانوار عشایر در ایلام نیازمند 65 میلیون تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یار محمد کریمی صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اسکان عشایر در ایلام ساماندهی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تأمین منابع و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از جمله منابع آب و خاک اسکان عشایر به ویژه با اولویت اسکان عشایر داوطلب در استان ایلام آغاز می‌شود.

مدیرکل امور عشایری تصریح کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید تا 50 درصد عشایر هر منطقه اسکان می‌یافتند.

وی ادامه داد: اسکان عشایر در استان ایلام نیازمند اعتبارات ویژه‌ای است و براساس برآورد انجام شده برای اسکان هر خانوار عشایر به 65 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

کریمی تصریح کرد: اگر این دستگاه  پنج هزار و 500 خانوار عشایر را اسکان می‌داد باید 50 درصد کل اعتبارات عمرانی استان به جامعه 11 درصدی عشایر ایلام اختصاص می‌یافت.

وی ادامه داد: اکنون با تمام شرایط موجود 28 درصد عشایر استان ایلام اسکان یافته و برای اسکان بقیه عشایر نیز برنامه‌ریزی شده است.

این مسئول اضافه کرد: این رقم معادل سه هزار و 80 خانوار عشایر استان است که در سالهای اخیر اسکان داده شده ‌اند.

کریمی خاطرنشان کرد: اکنون نیز برای خدمات‌رسانی به این تعداد عشایر نیز سالانه 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

کد مطلب 1146484

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